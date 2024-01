Suomen autokantaan hiipii uusi suosikkiväri sähköautojen johdolla – näitä värejä kartellaan

Suomen henkilöautokannan värikartta valkoistuu reipasta vauhtia, vaikka ikiaikainen suosikkiväri harmaa jököttääkin edelleen sitkeästi valtaistuimellaan yleisimpänä autonvärinä.

Mutta muutos on tulossa ja se näkyy jo selkeästi sähköautojen suosikkiväreissä. Kuten oheisesta, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimittamien tilastojen pohjalta laaditusta top5-listauksesta näkee, valkoinen on selkeästi suosituin sähköautojen väri viime vuoden ensirekisteröinneissä.

Syy valkoisen ylivoimaan piilee pitkälti myydyimmän sähköautomerkin, Teslan, väripolitiikassa. Valkoisen Teslan saa perushintaan, muun värisestä pitää maksaa erikseen lisää, yleensä reilusta tonnista ylöspäin.

Sähköautojen värivaikutus heijastuu lähivuosina aina vaan selkeämmin koko autokannan värikirjoon, koska niiden määrä kasvaa huimaa vauhtia. Sähköautojen osuus viime vuoden ensirekisteröinneistä oli jo kolmannes kaikista ja kasvaa edelleen.

Harmaa jyllää

Bensiini- ja dieselautojen värikartta määrää Suomen maantieliikenteen sävyn, koska niitä pörisee ylivoimaisesti eniten teillä, yli 2 miljoonaa. Se sävy on tietenkin harmaa. Harmaa on ollut maan selvästi suosituin auton väri vuodesta 2011 lähtien katkeamatta ja oli sitä myös viime vuonna. Sitä edeltänyt ykkönen oli punainen. Sen valtakausi kesti ainakin vuodet 2000–2010 ja oli sitä ehkä aiemminkin. Nyt se on kolmosena.

Sähköautojen ykkösväri valkoinen yltää polttomoottoristen listalla viidenneksi

Hybridien värikartta

Poltto- ja sähkömoottorin yhdistelmä eli hybridiautot noudattavat samaa värikarttaa kuin sähkö- ja muutkin autot, mutta järjestys on hiukan eri. Musta ja valkoinen ovat kärjessä miltei tasaosuuksin, sitten tulevat harmaa, sininen ja punainen.

Värisuosikkien ohella moni suomalainen haluaa autonsa harvinaisella värillä. Polttomoottorisia väriharvinaisuuksia ovat oranssit, turkoosit ja moniväriset autot. Sähköautoja taas on vähän violettina, turkoosina ja keltaisena. Hybrideissäkin on hyvin vähän turkooseja ja monivärisiä menopelejä. Näiden osuus jää alle prosenttiin liikenteessä olevista.