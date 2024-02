Vastoin perheen tahtoa huostaanotetut lapset pääsevät vain harvoin takaisin kotiin – tutkija ja varatuomari täysin eri linjoilla syistä

Jos lapsi otetaan huostaan ilman vanhempien suostumusta, vanhemmilla on vain pieni mahdollisuus saada lapsi takaisin kotiin.

Tämä selviää Ylen tekemästä tietopyynnöstä hallinto-oikeuksiin ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Videolla kerrotaan lyhyesti, minkälainen valitusprosessi huostaanottotapauksissa on ja miksi valituksia tehdään harvoin.

Vastentahtoiset huostaanotot käsitellään aina hallinto-oikeudessa. Jos huostaanotto hyväksytään, voi siitä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Ylen selvityksen mukaan ne, jotka valittavat saavat vain harvoin huostaanottopäätöksen kumottua.

Vuosien 2018–2023 välillä valituksia huostaanottoon ja sijoittamiseen liittyviin asioihin tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen yhteensä 1 346. Eniten niitä tuli vuonna 2022 (242 kappaletta), vähiten vuonna 2020 (195 kappaletta).

Ylen saamien tietojen mukaan KHO ei ole viimeisen kuuden vuoden aikana kumonnut yhtäkään huostaanottoa valituksesta. Myös hallinto-oikeudet tekevät huostaanottojen lopettamispäätöksiä hyvin harvoin.

KHO:sta kerrotaan, että sen keskeinen tehtävä on arvioida sitä onko hallinto-oikeus tehnyt oikean ratkaisun. Se ei siis tee selvitystyötä perheen tilanteesta tai olosuhteista, jotka ovat vaikuttaneet huostaanottopäätökseen.

Huostaanotettuja lapsia oli tuoreimman tilaston mukaan Suomessa vuonna 2022 yhteensä 11 477.

Mitä huostaanotto tarkoittaa? Huostaanotto tarkoittaa tilannetta, jossa lapsi otetaan sosiaaliviranomaisen huostaan ja hänelle järjestetään sijaiskoti toistaiseksi.

Huostaanottoon voidaan ryhtyä, jos lapsen huolenpidossa tai muissa olosuhteissa on vakavia puutteita, jotka vaarantavat lapsen terveyden tai kehityksen.

Huostaanotto on mahdollista vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä lapsen edun toteuttamiseen.

Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Se voidaan lakkauttaa, jos tarvetta huostaanotolle ei enää ole ja lakkauttaminen on lapsen edun mukaista.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asiantuntijat eri linjoilla

Se, että huostaanottoja lopetetaan niin vähän, kertoo ehkä ennen kaikkea siitä, että päätökset ovat olleet alun alkaen oikeita ja ne on tehty hyvin painavin perustein.

Näin sanoo tutkija, juristi Virve-Maria Toivonen.

Näin ei ole jokaisen päätöksen kohdalla. Toivosen mukaan päätös huostaanottaa lapsi on tietyllä tapaa epävarmuudessa tehtävää päätöksentekoa.

– Ihan varmasti on otettu huostaan lapsia tapauksissa, joissa yhtä perusteltu vaihtoehto lapsen asuinpaikaksi olisi voinut olla koti tukitoimien kanssa.

Huostaanotetun lapsen saaminen takaisin kotiin oikeusprosessin kautta on pitkä ja haastava projekti, mikä on Toivosen mukaan varmasti yksi syy siihen, miksi moni ei siihen ryhdy.

Hänen mielestään tuomioistuin on kuitenkin paras paikka käsitellä tahdonvastaisia huostaanottoasioita.

Hallinto-oikeus ei tee itse selvityksiä, vaan osapuolet kuten lastensuojeluviranomaiset ja vanhemmat voivat toimittaa hallinto-oikeudelle selvityksiä esimerkiksi terveydenhuollosta.

Täysin toista mieltä lastensuojelun asioiden käsittelypaikasta on varatuomari Leeni Ikonen. Hän on hoitanut uransa aikana tuhansia lastensuojeluun liittyviä tapauksia.

Ikonen viittaa Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan jo 20 vuotta sitten (2005) esille nostamiin vakaviin oikeusturvaongelmiin hallinto-oikeudessa. Neuvottelukunta esitti käsittelypaikaksi käräjäoikeutta.

Ikosen mukaan suurin ongelma liittyy jutun selvittämiseen ja näytön arvioimiseen, mikä on tuomioistuimen perustehtävä.

Lastensuojelun dokumentoinnissa voi olla epätäsmällisyyttä, virheitä ja puutteita, Ikonen listaa.

– Hallintolain mukaan sosiaalityöntekijän pitäisi selvittää asioita, eli tavata perhettä ja läheisiä, tutkia minkälainen perheen tilanne on eikä vain tutkia vanhoja kirjauksia. Hallinto-oikeudessa selvitystyö on pahimmassa tapauksessa sitä, että kopioidaan sosiaalityöntekijän kirjaukset tai yhteenvetoon laaditut tekstit.

Helsingin hallinto-oikeudessa tuomarina toimiva Tuula Pääkkönen kertoo, että hallinto-oikeus ei tee itse selvityksiä, vaan osapuolet kuten lastensuojeluviranomaiset ja vanhemmat voivat toimittaa hallinto-oikeudelle selvityksiä esimerkiksi terveydenhuollosta. Vanhempia sekä todistajia voidaan kuulla joko suullisissa käsittelyissä tai kirjallisessa muodossa.

Varatuomari: ”Hallinto-oikeudet eivät kykene toteuttamaan lasten suojelemisen ydintä”

Ikonen nostaa esille myös sen, kuinka hallinto-oikeuden tuomarikokoonpanoon lastensuojeluasioissa kuuluu aina asiantuntijajäsen. Nämä ovat usein sosiaalityöntekijöitä, lastenpsykiatreja ja lastensuojeluasioiden parissa työskenteleviä – Ikosen mukaan jopa lastensuojelun palveluntuottajien edustajia.

Jokainen asiantuntija tuo Ikosen mukaan käsittelyyn oman aatemaailmansa ja aiemmat kokemukset lastensuojeluasioista.

– Sijaishuollon lasten kaltoinkohtelu ja miljardibisnes ovat mahdollistuneet hallinto-oikeuksien suojassa. Hallinto-oikeudet eivät kykene toteuttamaan lasten suojelemisen ydintä -lastensuojelua.

Päätöksentekokäytäntö on helposti aikuiskeskeistä, vaikka päätöksiä tehdään lasten asioissa ja niiden pitäisi olla lapsen edun mukaisia. Tarja Pösö, sosiaalityön professori

Virve-Maria Toivonen näkee asiantuntijajäsenten kuulumisen tuomarikokoonpanoon hyvänä asiana, sillä heillä on usein tarvittavaa näkemystä lastensuojelullisiin teemoihin liittyen.

Toivonen on myös itse toiminut hallinto-oikeuden tuomarina.

Hän ymmärtää, että perheistä voi näyttää pahalta, kun tuomaristoon kuuluu ikään kuin vastapuolen jäsen.

– Sosiaalityöntekijä tuomarina saattaa tuntua hieman samalta kuin jos työoikeudellisessa oikeusjutussa tuomioistuimen kokoonpanoon kuuluisi työnantajaliiton jäsen. Tuomioistuimen pitäisi kuitenkin näyttää puolueettomalta ulospäin.

Näin asiasta sanoo tutkimus

Hallinto-oikeuksien päätöksiä tutkinut Tampereen yliopiston sosiaalityön professori Tarja Pösö arvioi, että hallinto-oikeuksilla on vahva pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja siellä käsiteltäviin tapauksiin paneudutaan hyvin.

Samaa mieltä on myös Toivonen. Käsitys siitä, että päätökset tehtäisiin vain sosiaalitoimen kirjausten perusteella saattaa johtua siitä, että usein perusteluihin on kopioitu asioita lastensuojelun dokumenteista.

– Se ei tarkoita sitä, että päätös olisi tehty vain perusteluissa olevien tietojen valossa vaan siihen on vaikuttanut useiden eri viranomaisten ja usein myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen tai koulun näkemykset perheen tilanteesta, Toivonen sanoo.

Hallinto-oikeuden heikkous on Pösön mielestä se, että tapaukset hoidetaan siellä usein pelkästään kirjallisena. Suullisia käsittelyjä, joissa perhe pääsisi itse ääneen, on hyvin vähän. Ne olisivat tärkeitä vahvistamaan oikeusturvaa ja kuulluksi tulemisen kokemusta, Pösö sanoo.

Hallinto-oikeudessa suullisen käsittelyn saa aina, kun huoltaja tai yli 12-vuotias lapsi sellaisen pyytää.

Pösön tutkimusaineiston perusteella lapsen näkemystä kirjattiin näkyviin hallinto-oikeudessa myös melko harvoin. Näin oli erityisesti silloin, jos lapsi oli alle 12-vuotias.

– Päätöksentekokäytäntö on helposti aikuiskeskeistä, vaikka päätöksiä tehdään lasten asioissa ja niiden pitäisi olla lapsen edun mukaisia. Lapsen etua ei kuitenkaan voi tietää, jos ei tiedetä lapsen näkemyksiä.

Saman on huomannut myös Toivonen. Hänen tutkimuksissaan on käynyt ilmi, että erityisesti käsittelyyn osallistuneiden yli 12-vuotiaiden lasten ääni häivytetään silloin, kun he olivat eri mieltä hallinto-oikeuden päätöksen kanssa.

Vanhemmat eivät tiedä oikeuksiaan

Vanhemmat eivät aina tiedä, että lastensuojelun päätöksistä voi valittaa ja miten sen voi tehdä. Tämä voi myös vaikuttaa siihen, miksi niistä valitetaan melko harvoin.

Näin arvioi perheiden ja perhesuhteiden asiantuntijajärjestö Kasper- kasvatus ja perheneuvonta ry:n toiminnanjohtaja Sanna Välimäki.

Tiedon vähäisyys ei koske pelkästään valitusasioita. Välimäen mukaan moni vanhemmista ei tiedä oikeuksistaan tai edes sitä, mitä hänen olisi pitänyt käytännössä tehdä toisin, jotta lasta ei olisi otettu huostaan.

Sosiaalityöntekijän vastuulla on tiedon antaminen huostaanotettujen lasten vanhemmille. Lastensuojelun resurssipulan vuoksi, sieltä ei kuitenkaan aina ole mahdollisuutta antaa tietoa tarpeeksi.

Myös se on monelle epäselvää, mitä hänen pitäisi tehdä, jotta huostaanotto purettaisiin ja lapsi saataisiin takaisin kotiin.

Välimäki kehottaa huostaanotettujen lasten vanhempia hakemaan juridista tietoa. Sitä pitäisi vaatia myös lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä, koska hänen vastuullaan on tiedon antaminen.

– Lastensuojelun resurssit ovat riittämättömät, joten siellä ei aina ole mahdollisuutta antaa tietoa ja tukea tarpeeksi. Siksi vanhemmalta vaaditaan aika paljon tietämystä ja aktiivisuutta.