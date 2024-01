Eläinlääkäriketju Evidensia tekee miljoonien voitot lääkemyynnillä, vaikka eläinlääkärit eivät saa tienata lääkkeillä

Eläinlääkäriketju Evidensia on kasvanut kymmenessä vuodessa alan suurimmaksi toimijaksi Suomessa. Evidensian tilinpäätöstietojen mukaan sen markkinaosuus yksityisistä pieneläinklinikoista oli yli 30 prosenttia vuonna 2022.

Evidensia Evidensia on alun perin ruotsalaisen säätiön omistama eläinlääkäriketju.

Yksi maailman suurimmista pääomasijoittajista, ruotsalainen EQT osti Evidensian vuonna 2014.

Evidensia on siitä lähtien ostanut eläinlääkäriklinikoita Suomessa.

2022 lopussa Evidensialla oli yhteensä 48 pieneläinklinikkaa ja eläinsairaalaa Suomessa.

2016 EQT osti brittiläisen eläinlääkäriketjun IVC:n.

2017 yhtiöt yhdistettiin: IVC Evidensia

2019 Nestlè osti pienen osuuden yhtiöstä.

2021, pääomasijoittaja Silverlake ja Nestlè ostivat yhteensä vajaan kolmanneksen IVC Evidensiasta 3,5 miljardilla eurolla.

IVC Evidensian markkina-arvo vuonna 2021 oli 12,3 miljardia euroa.

Suomen Evidensian liikevaihto vuonna 2022 oli 88 miljoonaa euroa.

Evidensian E-Lääketukun liikevaihto vuonna 2022 oli 11,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Avaa

Evidensian klinikoilla asiakkaille myydään suoraan myös eläinlääkkeitä. Lain mukaan eläinlääkäreillä on lääkemyyntiin oikeus, mutta lääkkeillä ei saa tehdä voittoa. Asia on Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan Mikko Turun mukaan yksiselitteinen.

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan mukaan lain ajatuksena on, että eläinlääkäri tekee tuloksen omalla ammattitaidollaan. Laki on vuosikymmeniä vanha.

MOT:n selvityksen mukaan Evidensian klinikoilla tapahtuvan lääkemyynnin avulla on kuitenkin onnistuttu tekemään miljoonien eurojen voitot.

Evidensia perusti oman lääketukun

Markkinavoimansa ansiosta Evidensia on pystynyt neuvottelemaan lääkeostoista suoraan lääkeyhtiöiden kanssa. MOT:n tietojen mukaan Evidensian neuvottelemat hinnat ovat olleet merkittävästi alle muiden eläinlääkärien maksaman tukkuhinnan.

Lääkkeitä ei ole kuitenkaan myyty asiakkaille halvemmalla kuin muilla eläinlääkäriklinikoilla, vaikka eläinlääkärit eivät saa tehdä lääkkeillä voittoa.

Voitto lääkkeistä on jäänyt pöytälaatikkoyhtiöön nimeltään E-Lääketukku. E-Lääketukun omistaja on Evidensian emoyhtiö nimeltään Islay New Group Holding SA, jonka kotipaikka on Luxemburg.

Kysely eläinlääkeyhtiöille Kysyimme kymmeneltä Suomessa toimivalta eläinlääkeyhtiöltä, ovatko ne tehneet sopimuksen Evidensian E-Lääketukun kanssa lääkkeiden myynnistä.

Viisi yhtiötä ei vastannut kyselyyn, kolme ei kommentoinut.

FaunaPharma vahvisti, että sillä on sopimus E-Lääketukun kanssa.

Ainoa lääkeyhtiö joka vastasi, että ei ole sopimusta Evidensian E-Lääketukun kanssa, oli suomalainen pörssiyhtiö Orion.

Evidensian E-Lääketukku on ostanut lääkkeet halvalla ja myynyt ne kalliimmalla Evidensian omille klinikoillle. Lääkemyynnin liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa vuonna 2022. Liikevoittoa syntyi 2,1 miljoonaa.

Evidensia ja E-Lääketukku kuuluvat kansainväliseen IVC Evidensia-konserniin.

Suomen Evidensian toimitusjohtaja Ilari Kujala ei antanut MOT:lle haastattelua. Sähköpostitse välittämässään vastauksessa Kujala sanoi, että Evidensian strategia varmistaa, että klinikoilla on käytössään uusimmat ja parhaat eläinlääkkeet.

– Lisäämme lääkkeiden hintaan potilashoitojen aikana syntyvän hävikin osuuden, Kujala kirjoitti.

Kujalan puolesta vastauksen kysymykseen siitä, tekeekö E-Lääketukku voittoa lääkkeillä, välitti brittiläinen kriisiviestintäyhtiö Brunswick.

Avaa kuvien katselu Sähköpostitse välitetyn vastauksen mukaan E-Lääketukku mahdollistaa sen, että Evidensian klinikoilla ympäri Suomen on käytössään viimeisimmät ja parhaat eläinlääkkeet. Kuva: Kuvakaappaus IVC Evidensian yritys- ja talousviestintätoimisto Brunswick Groupin sähköpostivastauksesta, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Brunswick kirjoittaa vastauksessaan, ettei E-Lääketukku lisää eläinlääkkeisiin lisähintaa. Seuraavassa lauseessa kuitenkin todetaan IVC Evidensian puolesta, että E-Lääketukku tuottaa lisätuloja lääkevalmistajien kanssa tehtyjen sopimusten ansiosta.

Voiton tekeminen eläinlääkkeillä on monissa muissa maissa sallittu, kuten Isossa-Britanniassa.

Suomessa Ruokaviraston tehtävänä on valvoa, että eläinlääkärit eivät tee voittoa lääkkeillä. Ruokaviraston erityisasiantuntijan Henriette Helin-Soilevaaran mukaan Evidensian järjestely ei ole lainvastainen.

– Mutta ainakin se on tapa, jolla lainsäädännön henkeä ei noudateta, Helin-Soilevaara sanoo.

Lääketukun toimitila oli asianajotoimiston kaappi

Evidensia on saanut järjestelyyn lääketukkutoimiluvan Fimealta vuonna 2019.

Fimea on tehnyt tarkastuksen E-Lääketukkuun vuonna 2021. Tarkastuksessa on todettu, että lääketukun toimitila on tamperelaisen asianajotoimiston lukittu kaappi.

– Ei ole mitenkään epätavanomaista, että on tällaisia toimijoita, joiden toimitiloissa ei varastoida lääkevalmisteita. Sitä arvioidaan aina sen toimiluvan mukaisesti, minkälaiset tilat ovat asianmukaiset, tarkastuksen suorittanut Fimean yliproviisori Johannes Pietiläinen toteaa.

Avaa kuvien katselu Fimean tekemän tarkastuksen mukaan E-Lääketukun papereita on säilytetty ulkopuolisen asianajotoimiston kaapissa. Kuva: Kuvakaappaus Fimean tarkastuspöytäkirjasta, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

E-Lääketukun tilinpäätöksen mukaan henkilökuntaa oli tarkastusvuotena nolla henkilöä. Lääketukussa pitää kuitenkin Fimean toimiluvan mukaan olla vastuullinen johtaja.

Fimean tekemän tarkastuksen aikaan E-lääketukkukaupan vastuunalaisena johtajana on toiminut PharmaLex-yhtiön työntekijä. PharmaLex on lääkkeiden myyntilupiin liittyviä palveluja tarjoava yritys.

Fimean mukaan E-Lääketukun toiminta on ollut sen saaman toimintaluvan mukaista.

Ruokaviraston mukaan sillä ei ole mahdollisuutta puuttua E-Lääketukun toimintaan lainsäädännön puitteissa. Lain mukaan eläinlääkärit eivät saa tehdä voittoa eläinlääkkeillä, mutta E-Lääketukku on yritys, jota sama laki ei koske.

– Meidän näkökulmasta näyttää siltä, että eläinlääkäri myy lääkkeet suurin piirtein sillä hinnalla, jolla hän on ostanut ne lääkkeet tai klinikalle on ostettu lääkkeet, sanoo Ruokaviraston Henriette Helin-Soilevaara.

Eläinlääkärikäynnin kalliit kustannukset ovat jo pitkään herättäneet keskustelua lemmikinomistajien parissa. MOT selvittää uusimmassa dokkarissaan Ihmisen kallein ystävä, miksi eläinlääkärissä käyminen maksaa omistajille niin paljon. Katso Yle Areenassa.