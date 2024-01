Pikaratikan kiskoille on ajettu jo viitisenkymmentä kertaa – nyt ongelmaa yritetään taltuttaa väliaikaisilla esteillä

Este on punakeltainen, vilkkuva tötterö. Niitä on asennettu kuusi, paikkoihin, joissa raiteille on ajettu eniten.

Avaa kuvien katselu Rata-alueella ajaminen on kiellettyä. Pieni lamellinen este on asetettu rata-alueen keskelle raiteiden väliin. Vastaavanlaista estettä käytetään myös työmaaopasteena. Kuva: Anna Horppu / Yle