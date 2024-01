Analyysi: Stubbin kannatuslaarilla kierteli monta nälkäistä ehdokasta

Presidenttiehdokkaat saapuivat Ylen suureen vaalikeskusteluun kutkuttavissa asetelmissa.

Ylen torstaina julkaistussa presidenttikyselyssä Alexander Stubb (kok.) on yhä kärkipaikalla, mutta hänen suosionsa on laskenut. Toisena tulevan valitsijayhdistyksen ehdokkaan, vihreiden tukeman Pekka Haaviston kannatus on entisellään.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho on ponkaissut kolmanneksi ja taistelee pääsystä toiselle kierrokselle.

Ehdokkailla oli viimeinen tilaisuus vakuuttaa äänestäjiä suuressa tv-tentissä ennen sunnuntain ensimmäisen kierroksen vaalipäivää.

”Sori siitä” – Stubbia höykytettiin kaksoiskansalaisuudesta

Edellisessä Ylen suuressa vaalikeskustelussa teemana oli presidentin valtaoikeuksien keskiössä oleva ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Nyt vaalitentissä keskityttiin erityisesti arvoihin ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin. Kun ehdokkaiden näkemykset ulko- ja turvallisuuspolitiikassa eivät merkittävästi eroa, juuri arvojen kaltaiset asiat saattavat korostua.

Kannatuskyselyitä johtava Stubb joutui useaan kertaan haastetuksi.

Hänen pääsyään toiselle kierroksella voidaan pitää kannatuskyselyiden perusteella hyvin todennäköisenä, mutta kirkossa kuulutettua sekään ei vielä ole.

Stubbilla ei ole varaa viime hetken herpaantumiseen. Hän on aiemmin kehunut tenteissä Halla-ahoa, jotta varmistaisi perussuomalaisten ääniä toisella kierroksella.

Kehut ovat sittemmin loppuneet. Niitä ei kuultu myöskään Ylen suuressa vaalikeskustelussa.

Stubb toivoo kannatusjohtonsa pysyvän ja esiintyi tentissä rauhallisesti. Hän joutui pahaan paikkaan, kun valitsijayhdistyksen ja keskustan Olli Rehn sekä SDP:n Jutta Urpilainen haastoivat häntä puheista keskustella Venäjän kaksoiskansalaisuuden poistamisesta takautuvasti.

Useat presidenttiehdokkaat muistuttivat asian paitsi käytännön, myös juridisesta ja moraalisesta vaikeudesta.

Urpilaisen mukaan ajatus on ”käsittämätön”.

– Oliko virhe, sori siitä, letkautti Rehn Stubbille.

Haavisto jatkoi tiukkaa itäraja-linjaansa

Halla-ahon kuntohuippu vaalikampanjassa näyttää osuneen kannatuskyselyiden perusteella kohdalleen. Perussuomalaiset on myös eduskuntavaaleissa onnistunut kirimään loppua kohden.

Halla-aho tunnistaa mahdollisuutensa ja luotti tentissä tuttuun tyyliinsä.

Hän ei unohtanut ydinkannattajiaan.

Itärajasta puhuttaessa Halla-aho sanoi, että turvapaikanhakua koskevien kansainvälisten sopimusten päivittäminen olisi hänelle presidenttinä yksi painopistealue kansainvälisillä foorumeilla, sillä sopimukset eivät vastaa nykypäivän uhkiin.

Hänen mukaansa myöskään kehitysyhteistyörahat eivät saa olla ”pyhä lehmä”, johon ei saa koskea.

Halla-aho hengittää erityisesti Haaviston niskaan. Haavisto taiteili oikeiston ja vasemmiston välimaastossa.

Itärajasta puhuttaessa Haavisto jatkoi tiukkaa linjaansa ja nosti kätensä ylös, kun kysyttiin, ketkä kannattavat sen ollessa laillisesti mahdollista niin sanottua push back -menettelyä.

Toisaalta Haavisto korosti muun muassa kehitysyhteistyötä ja presidentin kykyä ymmärtää pienituloisten arkea.

Nähtäväksi jää, kerääntyvätkö punavihreät äänestäjät Haaviston taakse varmistaakseen hänen pääsynsä toiselle kierrokselle.

Taktinen äänestäminen toiseen suuntaan voi vastaavasti hyödyttää Halla-ahoa.

Urpilainen ärhäköitynyt viime hetkillä

SDP:n Jutta Urpilainen on ärhäköitynyt viime hetkillä. Hän haastoi Stubbia kipakasti useaan otteeseen.

Urpilainen kiinnitti huomiota siihen, ettei Stubb nostanut kättään kysyttäessä, ketkä ajattelevat, että hallituksen talouspolitiikka lisää hyvinvointia.

Urpilaisen mukaan se tarkoittaa, että Stubb tunnustaa hallituksen lisäävän eriarvoisuutta.

– En tainnut, Jutta-rakas, ihan noin sanoa. Sanoin, että hyvinvointi ei Suomessa kasva nyt vähään aikaan, ja se on valitettavasti realiteetti, Stubb kommentoi.

Urpilaisen kaula kärkiehdokkaisiin on valtava, mutta hän tuskin haluaa jäädä vasemmistoliiton Li Anderssonin taakse.

Andersson on vetänyt tenteissä omaa vasemmistolaista linjaansa alusta loppuun. Hän moitti keskustelua kaksoiskansalaisuuden poistamisesta ja sanoi sen osoittavan, kuinka kevyesti nykyään puhutaan perusoikeuksista.

Keskustalaiset ovat mainostaneet sosiaalisessa mediassa, että Olli Rehn pystyisi parhaiten haastamaan Stubbia toisella kierroksella.

Tämä näkyi tentissä, kun myös Rehn pyrki haastamaan Stubbia. Rehnin kannatus on nousussa, mutta aika on loppumassa kesken.

Presidenttiehdokkaiden ote ei voi herpaantua

Kristillisdemokraattien Sari Essayah saa presidentinvaaleissa tuotua julki puolueen sanomaa.

Liike nytin Harry Harkimo jatkoi tentissä tutulla suorasukaisella tyylillään. Valitsijayhdistyksen ehdokas Mika Aaltola korosti Venäjän hybridioperaatioihin vastaamista.

Ylen presidenttikyselyssä kannastaan epävarmoja äänestäjiä oli miltei neljännes. Ehdokkaiden on jaksettava kampanjoida loppuun saakka, eikä virheisiin ole varaa.

Ylen suuri vaalitentti kokonaisuudessaan: