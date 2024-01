Metsähallitus aikoo luopua lukuisista taloista, kämpistä ja autiotuvista – myös suojelukohde Kolilta tulossa myyntiin

Kolin kylän keskellä sijaitseva Kolin Ryynänen on yksi myyntilistalle päätyneistä kohteista.

Metsähallitus on käynyt viime keväästä lähtien läpi omistuksessaan olevia rakennuksia, joita on kaikkiaan noin 2 400. Kiinteistöjä on jaoteltu säilytettäviin ja pois luovutettaviin.

– Tämä on iso operaatio ja ulottuu oikeastaan joka kolkkaan Suomea. Merkittävästä määrästä rakennuksia tullaan luopumaan. Sen tarkemmin en vielä pysty arvioimaan. Kolminumeroinen luku se joka tapauksessa tulee olemaan, kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Tero Juhola.

Suurin osa Metsähallituksen omistamista rakennuksista on pieniä tai keskisuuria. Listalla on esimerkiksi kämppiä, autiotupia, saunoja, talousrakennuksia ja asuinrakennuksia.

– Keskeinen ajatus on, että ydinliiketoimintaa kiinteästi tukevat rakennukset pysyvät Metsähallituksella, Juhola avaa.

Rakennusten ylläpitokustannukset on laitettu suurennuslasin alle, ja niitä arvioidaan myös pidemmällä aikavälillä.

Metsähallituksen omistamiin rakennuksiin liittyy luonnonsuojelua, virkistystoimintaa ja matkailua. Joissakin kohteissa myös rakennuksen kulttuuriarvo on merkittävä.

– Käytämme kohteiden arvioinneissa eri asiantuntijoita. Pyrimme katsomaan kiinteistöt kokonaisuuksina läpi mahdollisimman tarkasti ja tarvittaessa myös yhteistyössä Museoviraston kanssa, sanoo Juhola.

Kolin Ryynänen esimerkkitapauksena

Yksi myyntiin tulossa olevista kiinteistöistä on Kolin kylän ytimessä sijaitseva Ryynäsen talo majoitus- ja ravintolatiloineen. Samassa pihapiirissä sijaitsee myös Kolin kotiseutumuseo.

– Kolin kansallispuistolla on palveluja tarjolla puiston alueella. Ryynäsen talo sijaitsee irrallaan puistosta, eikä siten palvele ydintoimintojamme, Tero Juhola selventää valittua linjausta.

Juholan mukaan Metsähallitukselle ei ole annettu euromäärää, joka rakennuksista luopumalla olisi säästettävä. Suurin osa rakennuksista säilytetään, mutta osasta luovutaan myymällä tai purkamalla.

– Osa rakennuksista on huonokuntoisia, rakennuksilla ei ole enää käyttöä tai kustannukset ovat kasvaneet liian suuriksi. Luopumalla osasta pystymme tasapainottamaan rakennuksiin kohdistuvaa vastuutamme ja käytössämme olevia resursseja, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.