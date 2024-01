Tamperelaisia on nyt yli 255 000 – historiallisen suuri määrä ihmisiä muutti kaupunkiin

Tampereen kasvu on ollut viime vuosina hurjaa. Vuonna 2023 tehtiin sekä määrällinen että suhteellinen ennätys.

Tampereen väkiluku kasvoi viime vuonna 6 057 asukkaalla. Kaupungin väkiluku oli vuoden lopussa 255 066, ja suhteellinen väestönlisäys 2,46 prosenttia eli selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen ennakkotilastosta.

Luvut ovat historiallisia, sillä väestönlisäys on suurempi kuin kertaakaan vuoden 1972 jälkeen.

Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen muistuttaa, että jo vuosi 2022 oli ennätyksellinen. Nyt mentiin vielä siitäkin ohi.

– Onhan tämä onnistuminen, koska kaupungit ja kaupunkiseudut kilpailevat väestöstä. Olemme kuitenkin ihan sillä kasvun käyrällä, jota on pitkällä aikavälillä ajateltu.

Päivi Nurmisen mukaan Tampereen seudun kasvu vaatii alueen kunnilta yhteistä asuntopolitiikkaa ja investointeja liikenteeseen. Arkistokuva.

Koko kaupunkiseudulla väkiluku kasvoi 7 311 asukkaalla. Tampereen ohella seudun kunnista kasvoivat eniten Pirkkala, jonka suhteellinen väestönlisäys oli 1,75 prosenttia, ja Kangasala 1,57 prosentin lisäyksellä. Kaupunkiseudulla asui vuoden lopussa 416 654 ihmistä.

– Tampereen on hieno veturi ja säteilee elinvoimaa kehyskuntiin ja laajemmin Pirkanmaalle. Kehyskunnissa on paljon työvoimaa ja väljyyttä ja Tampereella työpaikkoja ja urbaania kaupunkia. Tämä on täydellinen symbioosi, Nurminen sanoo.

Kova kasvu vaatii varautumista

Tampereen vetovoima ei ole uusi asia. Esimerkiksi muuttohalukkuustutkimuksissa se on ollut pitkään kärjessä tai vähintään kahden suosituimman kaupungin joukossa.

Jo vuonna 2022 suhteellinen väestönlisäys oli 1,92 prosenttia. Uudet asukkaat muuttavat muualta, sillä tamperelaisia syntyy vähemmän kuin kuolee.

Aluekehityksen asiantuntija, Turun kaupungin tutkimusjohtaja Timo Aro sanoo, että väestönkasvussa jo 1,5 prosenttia pidetään kovana. Tänä vuonna tuon rajan ylitti Suomessa 15 kuntaa.

– Kyllä mikä tahansa paikka kestää kovankin kasvun, jos siihen on riittävästi varauduttu. Mutta mitä suuremmasta kaupungista on kyse, sitä suuremmaksi haasteiden kulmakerroin kasvaa, Aro sanoo.

Aro kommentoi torstaina kaupunkien kasvua myös viestipalvelu X:ssä.

Seutujohtaja Päivi Nurmisen mukaan kasvun pitäminen kestävänä ja hallittuna vaatii jatkuvaa tarkkailua. Pelkät asunnot ja hyvä saavutettavuus eivät riitä.

– Tarvitaan palveluita, luontoa ja viihtyisiä asuinympäristöjä, ettei vetovoima käänny toiseen suuntaan.

Sekä Aron että Nurmisen mukaan varautuminen on toistaiseksi ollut hyvää. Ratikka, lähijuna ja uudet asuinalueet ovat esimerkkejä pitkäjänteisestä suunnittelusta.

Koko Suomessa väkiluku kasvoi viime vuonna 40 588 ihmisellä. Vuoden lopussa suomalaisia oli 5 604 558.