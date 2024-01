Oikeus päättää, kuinka suuri sakko Donald Trumpille pitää määrätä, jotta hän lopettaisi uhrinsa haukkumisen

Trump on jo tuomittu E. Jean Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

New Yorkissa on käynnissä oikeudenkäynti, jossa päätetään, kuinka suuren summan Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump joutuu maksamaan seksuaalisen hyväksikäyttönsä uhrille, toimittaja E. Jean Carrollille.

Trump todettiin jo viime vuoden toukokuussa syylliseksi Carrollin seksuaaliseen hyväksikäyttöön, joka tapahtui keväällä 1996.

Trump määrättiin maksamaan Carrollille viiden miljoonan dollarin korvaukset.

Carroll on nostanut Trumpia vastaan uuden syytteen kunnianloukkauksesta. Trump on kaiken aikaa vakuuttanut, ettei ole koskaan tavannut Carrollia.

Trump on syyttänyt Carrollia valehtelijaksi, joka on keksinyt koko ahdistelusyytteen ja levittänyt sitä markkinoidakseen kirjaansa tai haitatakseen Trumpin poliittista uraa.

Carrollin mukaan hän on kärsinyt Trumpin syyttelyistä. Kunnianloukkauksen ohella hän on menettänyt paljon toimittajantöitä. Hän on myös joutunut Trumpin tukijoiden uhkailujen kohteeksi ja saanut tappouhkauksia.

Trump lähdössä Trump Towerista oikeustalolle torstaina. Kuva: Sarah Yenesel / EPA

Carroll vaatii kymmenen miljoona dollarin korvausta sekä sakkorangaistusta Trumpille.

Kuinka suuri sakko tehoaa Trumpiin?

Sakkorangaistuksen suuruus onkin oikeudenkäynnin keskeinen asia. Carrollin asianajajien mukaan sakon tulisi olla niin suuri, että se vaikuttaisi jopa miljardiomaisuudellaan kehuskelleen Trumpin käytökseen.

Trump ei itse ole osoittanut merkkiäkään siitä, että lopettaisi Carrollin syyttelyn. Hän on kuluneen viikon aikana julkaissut Truth Social -kanavallaan päivittäin kymmeniä tekstejä, videoita ja linkkejä, joilla vakuuttaa viattomuuttaan ja syyttelee Carrollia. Pelkästään keskiviikkoiltana hän julkaisi lyhyessä ajassa 37 postausta.

Trump aikoo todistaa oikeudenkäynnissä Suomen aikaa myöhään torstai-iltana.

Hän on aiemmin esiintynyt oikeudessa hyvin uhmakkaasti, mikä on saanut tuomarin ojentamaan häntä. Trumpia on kielletty käyttämästä oikeussalia politiikan julistamiseen.

Nytkään Trump ei saa puhua muusta kuin käsillä olevasta syytteestä. Hän ei esimerkiksi saa enää kyseenalaistaa viimevuotista, lainvoimaista oikeuden päätöstä.

Asianajajan käytös herättää huomiota

Trumpia edustavan asianajaja Alina Habban toiminta on herättänyt huomiota. Hän on ensimmäistä kertaa mukana liittovaltiotason oikeusjutussa, joten hän ei tunne oikeusistuimen hyvin kaavamaista toimintakulttuuria.

Maanantaina ilmeni, että yksi valamiehistön jäsenistä oli sairastunut. Hänet olisi voitu korvata toisella henkilöllä, mutta samaan aikaan Alina Habba ilmoitti myös altistuneensa koronalle ja tuntevansa itsensä kuumeiseksi. Tuomari Lewis Kaplan päätti lykätä oikeudenistuntoa.

Seuraavana päivänä tiistaina sosiaalisessa mediassa levisi kuva Alina Habbasta, joka otti osaa Trumpin New Hampshiren esivaalin voitonjuhliin. Hänellä ei näyttänyt olevan merkkiäkään sairauksesta. On mahdollista, että Habba joutuu selittämään tuomari Kaplanille, miksi antoi maanantaina ymmärtää sairastuneensa.

Habban käynnin New Hampshiressa paljasti tietämättään Trumpin innokas nuori tukija Dylan Quattrucci, joka julkaisi Twitterissä kuvan itsestään Habban seurassa.

Kun hänen ottamansa kuva alkoi levitä, Quattrucci poistettiin Trumpin tilaisuudesta. Quattrucci ei voinut ymmärtää, mitä tapahtui.

On mahdollista, että oikeus antaa tuomionsa jo huomenna perjantaina.

Lähde: AP