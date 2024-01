Vesivoiman roolia säätövoimana liioitellaan – nousussa ovat sähkön kulutusjousto ja akkuvarastot

Markkinoiden ja teknologian kehitys pienentää vesivoiman merkitystä. Energiamarkkinoiden asiantuntijan, Aalto-yliopiston työelämäprofessori Iivo Vehviläisen mukaan vesivoiman roolia säätövoimana liioitellaan eikä sen rooli markkinoilla korostu.

– Vaikka tuulivoimassa on nähty voimakasta kasvua, vesivoiman rooli säätövoiman tuottajana ei ole korostunut. Vesivoima säätää edelleen ja on hyödyllinen, mutta muutoksiin on vastattu muilla tavoin. On otettu käyttöön uusia teknologioita sekä uusia vaihtoehtoja markkinan tasapainottamiseksi, sanoo Iivo Vehviläinen Aalto-yliopistosta.

Tärkeään säätövoiman rooliin ovat Vehviläisen mukaan nousseet kysyntäjousto ja sähkön säilöminen akkuvarastoihin.

Esimerkkinä Pohjoismaiden suurin akkuvarasto on Lappeenrannan Yllikkälän kylässä oleva ranskalaisyrityksen Neoen Finlandin. Laajennuksen myötä Neoenin akkuvaraston teho kohoaa 86 megawattiin. Se on lähes kaksi kertaa tehokkaampi kuin Kemijoki oy:n suunnitteleman Sierilän vesivoimalan, josta yhtiö ilmoitti luopuvansa.

Jousto lisääntynyt

Kysyntä- tai kulutusjousto tarkoittaa sitä, että yritykset ja kotitaloudet pienentävät sähkönkulutusta hintapiikeissä ja niukkuustilanteissa.

Yritysten kysyntäjousto on myös kasvanut, ne vähentävät sähkönkulutusta, jos niukkuus uhkaa kovien pakkasten tai muiden syiden takia.

– Aiemmin ajateltiin, että ihmiset kuluttavat sähköä sen minkä tarvitsevat, mutta nyt myös kulutuspuolella nähdään joustoja. Varmaan monet itsekin säätelevät kulutusta sen mukaan, mitkä sähkön hinnat ovat tai miten muuten ohjeistetaan. Toinen tekijä erityisesti on hyvin lyhyen ajan säädössä sähkövarastot, akkujärjestelmät, joiden osuus näyttää kasvaneen viime vuosien aikana, sanoo Vehviläinen.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Iivo Vehviläisen mukaan vesivoiman roolia säätövoimana on tarkkaan hankala arvioida, koska energiayhtiöt panttaavat tietoa.

– Suomessa energiayhtiöiden on helppo tehdä sellaisia väitteitä, joiden todenperäisyyttä kukaan ei pysty tarkistamaan. Ulkopuolelta on vaikea sanoa, millainen merkitys vesivoimalla todellisuudessa on yhtiöille. Saatavilla olevan datan mukaan vesivoima ei millään lailla ole korostunut nyt viime vuosien aikana, sanoo Vehviläinen.

Fingridin asiantuntija: Kulutuksella on tärkeä rooli säätövoimana

Kantaverkkoyhtiö Fingridin asiantuntija Jukka Rinta-Luoman mukaan vesivoimalla on edelleen suuri merkitys säätövoimana ja säävarmana tuotantomuotona. Vaihtoehdot kuitenkin lisääntyvät.

– Kulutusjousto ja sähkövarastot ovat tulleet perinteisen säätövoiman rinnalle ja osaltaan korvaamaan fossiilisiin polttoainesiin perustuvien voimalaitosten säätökykyä, joita on viime vuosina suljettu, vastaa Rinta-Luoma.

Loppiaisena nähtiin kantaverkkoyhtiö kovissa pakkasissa, sähkön huippuhinnan aikaan ennätyssuuri kulutusjousto.

– Tämän jouston osuus oli loppiaisaaton poikkeuksellisen korkeiden hintojen aikana noin 1000 megawattia. Arvio perustuu toteutuneen kulutuksen eroon Fingridin kulutusennusteeseen verrattuna. Aikaisemmin näin isoa poikkeamaa kulutusennusteesta ei ole nähty, vastaa Rinta-Luoma.

Akkujen merkitys kasvussa

Rinta-Luoman mukaan kulutuksen joustosta on hyötyä koko suomalaiselle yhteiskunnalle, jolloin kulutus ohjautuu hetkiin, kun edullista ja puhdasta energiaa on eniten tarjolla.

– Joustavan kulutuksen osuuden voi arvioida olevan kasvussa, kun hintojen vaihtelu on voimistunut aikaisemmista vuosista. Myös entistä suuremmalla osalla loppukuluttajista on tuntihinnoiteltu sähkösopimus, mikä lisää kannustetta joustaa, vastaa Rinta-Luoma.

Rinta-Luoman mukaan eräänlaista kulutusjoustoa on myös vuosikymmeniä käytössä ollut yösähköohjaus. Myös joustoon kykenevät laitteet lisääntyvät kuten lämpöpumput ja sähköautot.

– Sähkön varastointi akkuihin on lisääntymässä. Suomessa on joitain isompia akkuvarastoja, jotka osallistuvat Fingridin reservimarkkinoille. Akkuja siis käytetään hyvin nopeaan säätöön, mutta koko säätövoimasta niiden osuus on vielä melko pieni. Muualla Euroopassa myös kotitalouskokoluokan akut ovat yleistyneet erilaisten tukimallien ansiosta, mutta Suomessa ne eivät ole vielä lyöneet läpi, sanoo Rinta-Luoma.