Talouskysymykset sähköistivät Ylen Suuren vaalikeskustelun – näin asiantuntijat arvioivat ehdokkaiden suoriutumista

Ylen Suuressa vaalikeskustelussa keskusteltiin poikkeuksellisen paljon hallituksen talouspolitiikasta ja muista sisäpolitiikan teemoista. Talous- ja sisäpolitiikan kysymykset jakavat ehdokkaiden mielipiteitä paljon enemmän kuin presidentin toimivaltaan kuuluva ulkopolitiikka. Tämä sähköisti selvästi tunnelmaa torstain tentissä.

– Kyllähän me nähtiin eilen aika sähäkkä keskustelu. Siinä oli enemmän haastamista ja aktiivisuutta kuin on ollut oikeastaan yhdessäkään aikaisemmassa keskustelussa. Se oli varmaan aika paikallaan, kun oli viimeinen [suuri vaalikeskustelu], totesi viestinnän professori Pekka Isotalus Ylen aamussa.

– Kipinöitä oli huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, sanoo poliittisen historian professori Vesa Vares.

Asiantuntijat arvioivat, että myös tuoreet kannatuskyselyt vaikuttivat siihen, miten jotkut ehdokkaat haastoivat muita. Erityisesti he panivat merkille, miten Jutta Urpilainen (sd.) oli ärhäkällä päällä. Urpilaisen kannatus on mittauksissa huomattavasti matalammalla tasolla kuin Sdp:n kannatus on ollut muissa vaaleissa.

– Hänhän on ollut alkupään keskusteluissa hymyilevä ja yhteistyöhalukkuutta viestivä. Nyt hän oli hyvin totinen ja jopa vähän suuttuneen oloinen ja tuohtunut monissa vastauksissa. Tosi kova intensiteetti. Hän haastoi Halla-ahoa ja erityisesti Stubbia, Isotalus sanoo.

Myös Li Andersson (vas.) oli Isotaluksen mukaan ”tutun ärhäkkä”. Vesa Vareksen mukaan Anderssonin ja Urpilaisen esiintymisessä näkyi jo se, että he ovat ”alistuneet tilanteeseen”.

– Joten nyt on tärkeää ottaa oma ja oman puolueen profiili esiin, ja niitä argumentteja, jotka muuten jäävät keskustelusta pois.

Stubb tuli haastetuksi

Alexander Stubb on säilyttänyt johtonsa mielipidemittauksissa, mutta erot kärjessä ovat pienentyneet. Eilisiltanakin Stubb oli haastamisen kohteena – tai ”kaikille vapaata riistaa”, kuten Vares sanoo. Hän vertasi Stubbia Yhdysvaltain presidenttiin Barack Obamaan, joka varoi virheitä pyrkiessään toiselle kaudelle.

– Tärkeintä on, että ei tehdä mitään mokaa, eikä liikuta keskirajalta kovinkaan etäälle.

Perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho puhui Vareksen mukaan selvästi omille kannattajilleen. Haavisto oli sovitteleva kuten aina, mutta ei pyrkinyt kaikessa miellyttämään omia äänestäjiään.

– Jotkin hänen kantansa, kuten esimerkiksi push back -asiassa, ovat selkeästi sellaisia, joista suuri osa hänen äänestäjistään ei ole ihan samaa mieltä, Vesa Vares toteaa.

Push back -asialla Vares viittaa tilanteeseen, jossa ilman papereita maahan pyrkiviä rajanylittäjiä pyritään työntämään takaisin.

Kannatuskyselyiden johtokaksikko Stubb ja Haavisto onnistui tentissä, koska he eivät sortuneet sisäpoliittisiin kysymyksiin, arvioi viestinnän professori Pekka Isotalus.

– Olisi voinut olettaa, että he pyrkisivät haastamaan toisiaan, koska he ovat kärkikaksikko, mutta he selvästikin ajattelevat, että he varmaan ovat molemmat toisella kierroksella.