Rajavartijaksi kouluttautuvat eivät hätkähdä itärajan tilanteesta: ”Tiesimme, että tänne tultiin rajaa valvomaan”

Raja- ja merivartiokoulun uudella rajavartijakurssilla aloitti tammikuussa 117 oppilasta. Määrä on lähes tuplaantunut kahden vuoden takaisesta.

Raja- ja merivartiokoulu kouluttaa rajavartijoita runsaasti aiempaa enemmän Imatralla.

Tammikuussa peruskurssilla aloitti 117 oppilasta, kun vuonna 2022 aloituspaikkoja oli vain 60.

– Me varaudumme tällä suurten ikäluokkien eläköitymisiin ja muuhun poistumaan. Lisäksi Rajavartiolaitoksen henkilöstön kokonaismäärää on tarkoitus kasvattaa hieman. Katsomme tässä 20–30 vuotta eteenpäin, sanoo rajavartijan peruskurssin kurssinjohtaja Tapani Pulkka.

Ypäjältä kotoisin oleva Antero Kallio, 24, on yksi tammikuussa aloittaneista oppilaista. Hän kuuli ystäviltään rajavartijan ammatista.

– Meinasin, että perhana, tuo voisi olla mielenkiintoista, haetaanpa tuonne. Kolmannella kerralla pääsin sisään, sanoo Kallio.

Sotilaallinen maanpuolustus ja poliisin ammatti ovat kiinnostaneet Kalliota pienestä pitäen.

Laserleikkauksella näkö kuntoon

Myös ylöjärveläinen Lauri Ilottu, 25, on halunnut jo pitkään rajavartijaksi. Opinto-ohjaaja suositteli hänelle sitä ammattia jo lukion lopulla.

– Silloin minulla ei näkö riittänyt. Kävin lopulta laserleikkauksessa. Sen jälkeen näkö riitti ja päätin vielä hakea tänne, Ilottu kertoo.

Avaa kuvien katselu Kallio ja Ilottu asuvat vastakkaisissa huoneissa. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Varsinainen hakusyy Ilotulle oli kuitenkin armeija-ajalta mieleen jäänyt tiimityö. Rajavartijan peruskurssilla ja armeijan varusmiespalveluksella on pieniä yhteisiä piirteitä.

– Täällä on vähän sotilaallinen meininki. Tervehditään kuten armeijassa, pukeudutaan huolella ja ajetaan parta, sanoo Ilottu.

– Täällä ei kuitenkaan tarvitse marssia muodossa joka paikkaan. Riittää, kun menemme liikennesääntöjä noudattaen ja ajoissa, komppaa Kallio.

Itärajan tapahtumat eivät pelota

Rajavartijan peruskurssi alkoi Imatran Immolassa tammikuun alkupuolella. Ensimmäinen viikko oli oppilaiden mukaan yleistä ohjeiden läpikäyntiä. Toisella viikolla haettiin jo varusteita ja oppitunnit alkoivat.

– Meillä oli jo vähän ruotsia ja pääsimme ajoradalle kokeilemaan ajamista. Seuraavaksi on suuntana voimankäyttöharjoitus, Ilottu sanoo.

Avaa kuvien katselu Rajavartijaoppilaat majoittuvat kahden hengen huoneissa. Läksyjä tulee, ja kynä ja vihko kulkevat aina mukana. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Syksyn ja talven tapahtumat itärajalla saavat rajavartijaoppilaat pohtiviksi.

– Se on huolestuttavaa. Osoittaa, että meidän pitää olla valmiina. Yleinen ilmapiiri tuntuu olevan sellainen, ettei täällä kukaan pelkää, vaan valmiina ollaan, toteaa Ilottu.

– Pieni terveellinen jännitys. Kurssilta ei ole lähtenyt ketään pois. Tiesimme, että tulimme tänne valvomaan rajaa ja se tullaan tekemään, Kallio sanoo.

Vakituiseen virkaan heti koulun päätyttyä

Rajavartijat valmistuvat käytännössä suoraan työtehtäviin, vakituiseen virkaan eri puolille Suomen rajaa.

Kallio ja Ilottu tietävät sijoittuvansa Suomenlahden alueelle. Jos esimerkiksi työ lentoasemalla ei tunnu mielekkäältä, on mahdollista hakea siirtoa muihin hallintoyksiköihin, esimerkiksi Lappiin. Kurssin jälkeinen työelämä tuntuu turvalliselta.

– Moneen muuhun kouluun nähden se on erittäin positiivinen ajatus, että työpaikka on heti koulun jälkeen ja palkkakin on ihan kohtuullinen, kommentoi Kallio.

– Kyllä se tuntuu turvalliselta. Pääsee suoraan töihin eikä työn hakemista tarvitse miettiä, sanoo Ilottu.