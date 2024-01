Parikymppistä opiskelijaa syytetään sarjatuhopolttajaksi, ei peittänyt kasvojaan medialta – Yle seuraa käräjillä

Avaa kuvien katselu Syytetty, 1990-luvulla syntynyt tamperelainen mies istuu oikealla. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Pitkä lista syytteitä ja isot vahingot

Syyttäjä lukee syytteitä yksi kerrallaan. Epäillyistä tuhotöistä on tullut isot vahingot ja ne ovat myös aiheuttaneet vaaraa ihmisille.

Pelkästään yhdestä syytekohdasta on tullut arviolta ainakin 100 000 euron vahinko. Monista muista on tullut ainakin kymmenien tuhansien eurojen vahinkoja.

Yhdessä syytekohdassa teko on syyttäjän mukaan aiheuttanut suurelle ihmismäärälle vakavaa vaaraa. Viereisen talon ihmisiä on jouduttu evakuoimaan ja asuntoihin on tullut savuvahinkoja.

Syytteitä on etukäteen kerrottuna yli 20.