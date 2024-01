Nykyään Tanış kuuluu Kansallisbaletin vakituiseen tanssijakuntaan. Hän on myös koreografi, jonka töitä on nähty Suomessa ja ulkomailla. Tanış on yksi yli 200 000 vieraskielisestä työllisestä Suomessa (2022). Hänen rekrytointinsa kertoo Kansallisbaletin kansainvälistymisestä, joka voimistui 2010-luvulla.