Yhdysvallat teloitti miehen typpikaasulla – kannattajien mielestä se on inhimillinen teloitustapa, kriitikoista julma

Alabaman osavaltio toteutti Yhdysvaltain ensimmäisen teloituksen typpikaasulla.

Teloitettu oli murhasta kuolemantuomion saanut Kenneth Smith, 58. Hänet teloitettiin varhain tänään perjantaina Suomen aikaa Alabamassa.

Smith tuomittiin vuonna 1988 tehdystä 45-vuotiaan Elizabeth Sennettin palkkamurhasta. Murhasta tuomittiin myös toinen mies, joka teloitettiin vuonna 2010. Miehet olivat saaneet murhasta tuhannen dollarin palkkiot.

Osavaltion mukaan typpikaasu on ”kivuttomin ja inhimillisin” tunnettu teloitustapa. Arvostelijat taas kutsuvat sitä julmaksi ja kokeelliseksi.

Typpikaasulla tehtävässä teloituksessa tuomittu pakotetaan hengittämään kaasua, joka aiheuttaa hypoksian eli hapettoman tilan kehoon.

Ensimmäinen uusi teloitustapa vuosikymmeniin

Edellisen kerran uudenlainen teloitustapa, kuolettava ruiske, otettiin Yhdysvalloissa käyttöön vuonna 1982. Ruiskeesta on sittemmin tullut maan yleisin teloitustapa.

Typpikaasun käytön teloituksissa ovat hyväksyneet Alabaman lisäksi Oklahoman ja Mississippin osavaltiot, kertoo CNN. Niissä typpikaasua ei ole kuitenkaan vielä teloituksessa käytetty.

Osavaltiot ovat hyväksyneet typpikaasun käytön, koska ruisketeloituksissa käytettävän lääkkeen saatavuus on vaikeutunut. Tämä on vaikuttanut kuolemantuomioiden vähenemiseen Yhdysvalloissa, kertoo BBC.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Volker Turk tuomitsi teloituksen ja arvioi, että se voi olla verrattavissa jopa kidutukseen.

Smithin asianajajat yrittivät viime metreillä vedota siihen, että osavaltio oli tekemässä hänestä koehenkilön kokeelliselle teloitustavalle, mikä voisi rikkoa perustuslaillista julman ja epätavallisen rangaistuksen kieltoa.

The New York Timesin mukaan typpikaasua on käytetty joissakin avustetuissa itsemurhissa esimerkiksi Euroopassa. Alabamassa typpikaasua käytettiin kuitenkin eri tavoin. Yhdysvalloissa typpikaasulla on aiemmin tapettu vain eläimiä.

Viimeiset sanat ja viimeiset minuutit

– Tänä iltana Alabama saa ihmiskunnan ottamaan askeleen taaksepäin, Smith sanoi viimeisten sanojensa aluksi.

– Lähden rakkaudella, rauhassa ja valossa. Kiitos tukemisestani. Rakastan teitä kaikkia.

Avaa kuvien katselu Kenneth Smithin vaimo Deanna Smith ja pastori halasivat tiedotustilaisuudessa. Kuva: Dan Anderson / EPA

Osavaltio oli ennustanut, että typpikaasu aiheuttaisi tajuttomuuden sekunneissa ja kuoleman minuuteissa. Osavaltion edustaja sanoi myöhään torstaina, että typpikaasun oli tarkoitus olla tehokas ja humaani teloitustapa – ja nyt se oli sellaiseksi todistettu.

Median edustajia oli todistamassa teloitusta. CNN:n mukaan he raportoivat Smithin näyttäneen olleen tajuissaan useita minuutteja teloituksen alettua. Tämän jälkeen hän oli tärissyt ja vääntelehtinyt kaksi minuuttia. Seuraavaksi Smith oli hengittänyt raskaasti useita minuutteja ennen kuin hänen hengityksensä alkoi hidastua.

Hänet julistettiin kuolleeksi 22 minuutin kuluttua teloituksen alkamisesta.

– Olen aiemmin nähnyt neljä teloitusta, enkä ole koskaan nähnyt vangin kouristelevan kuten Kenneth Smith reagoi typpikaasuun, toimittaja Lee Hedgepeth kertoi BBC:lle.

Teloitusta seuranneelta vankeinhoidon päälliköltä John Hammilta kysyttiin Smithin liikehdinnästä. Hammin mukaan liikkeet olivat tahdonvastaisia.

– Kaikki oli odotettua ja kuului sivuvaikutuksiin, joita olemme nähneet typpikaasun tutkimuksissa, Hamm sanoi. Hänen mukaansa mikään ei poikennut siitä, mitä oletettiin tapahtuvan.

Smithin henkinen tukija Jeff Hood puolestaan sanoi, ettei teloitus vastannut osavaltion ennakointia.

– Emme nähneet tajunnan menetystä 30 sekunnissa. Näimme minuuttien taistelun elämästä, Hood sanoi.

Murhatun poika: teloitus toi oikeutta

Murhatun naisen poika arvioi tiedotustilaisuudessa, että Smithin kuolema toi oikeutta hänen äidilleen, mutta mikään tapahtunut ei tuo tätä takaisin.

– Kenneth Smith teki huonoja päätöksiä 35 vuotta sitten, ja tänään hänen velkansa on maksettu.

Syyttäjien mukaan murhan oli järjestänyt uhrin pastoripuoliso, joka oli raskaasti veloissa ja oli kiinnostunut vakuutusrahoista. Oikeuden asiakirjojen mukaan mies teki itsemurhan, kun tutkinta alkoi keskittyä häneen epäiltynä.

Smithin tuomio yritettiin panna täytäntöön jo vuonna 2022 myrkkyruisketta käyttäen. Tuolloin viranomaiset eivät löytäneet suonta ruiskeen antamista varten määrätyn aikarajan puitteissa.

Lähteet: Reuters, AFP, AP