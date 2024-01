Uskovaisten Jyväskylä Pride -yhdistys kiusaa oikeaa Jyväskylän Prideä – Seta rekisteröi tavaramerkin

Jyväskylän Seta ry on joutunut hakemaan tavaramerkkiä perinteiselle Jyväskylä Pride -tapahtumalle. Taustalla on viime vuonna perustettu Jyväskylä Pride -yhdistys, joka on yrittänyt omia tapahtuman nimen.

Seta ajaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ja ottaa Pride-kulkueilla kantaa heidän oikeuksien puolesta.

Sen sijaan uuden Jyväskylä Pride -yhdistyksen sivut ovat täynnä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä pilkkaavaa sekä syrjivää sisältöä. Uuden yhdistyksen sivut sisältävät myös paljon viittauksia kristinuskoon ja Yhdysvaltojen kulttuurisotiin.

Ulkoisesti sivut käyttävät kuitenkin sateenkaarikuvastoa ja puhuvat myös ”sateenkaariväen” rakastamisesta. Yhdistyksen logona toimii sateenkaarisydän mustalla pohjalla, jonka alla lukee JKL Pride.

Hämäystä ja kiusausta

Jyväskylän Setan puheenjohtaja Petri Janhunen pitää selvänä, että yhdistyksen tarkoitus on hämätä ja tehdä kiusaa oikealle Pride-tapahtumalle.

Janhunen on huolissaan siitä, että vaikeassa tilanteessa oleva ihminen voi erehtyä luulemaan Jyväskylä Pride -yhdistyksen olevan aidosti HLBTQ+ -ryhmien asialla. Sivustolla on yhteydenottolomake.

– Viestittelystä voi alkaa pahimmillaan henkinen väkivalta, Janhunen sanoo ja viittaa yhdistyksen levittämään esimerkiksi hyvin transvastaiseen sisältöön.

– Se voi vaarantaa kohteeksi joutuneen elämän, puheenjohtaja huokaa.

Jyväskylä Pride ry:n toiminta ei ole rajoittunut verkkoon, vaan uusi yhdistys on esimerkiksi ostanut postilokeropalvelun samaan osoitteeseen kuin missä Jyväskylän Setan toimisto sijaitsee. Nyt uuden yhdistyksen postilokeron osoite on siirtynyt muualle.

Seta on myös saanut uudelta yhdistykseltä sähköposteja, joissa vaaditaan maksamaan ”lisenssimaksuja” Jyväskylä Pride -nimen käytöstä.

Janhunen pitää toimintaa hyvin kyseenalaisena.

Jyväskylä Pride ry:n menettely on pakottanut Setan hakemaan tavaramerkkiä nimelle, jotta se voi suojella Pride-tapahtumaansa. Hakemus jätettiin jo viime vuonna ja sitä on sen jälkeen täydennetty. Päätöstä odotetaan kevään aikana.

Janhusta rekisteröintiprosessi harmittaa, sillä siihen uppoaa satoja euroja yhdistyksen vähiä rahoja. Janhunen olisi käyttänyt summan mieluummin suoraan ihmisten hyväksi.

Leviääkö häirintä muualle?

Tilanne on herättänyt huomiota pitkin Suomea. Janhunen on saanut paljon ihmettelyitä mistä homo- ja transvastaisessa Jyväskylä Pride -yhdistyksessä on oikein kyse. Huolena on myös toiminnan mahdollinen leviäminen.

– Onko tämä alkusysäys äärioikeiston ja fundamentalististen liikkeiden nousulle muuallakin?

Janhusta ihmetyttää myös uuden yhdistyksen tapa ratsastaa kristinuskolla. Jyväskylä Priden käsitys kristillisistä arvoista ei istu puheenjohtajan omaan arvomaailmaan ja käsitykseen kristillisestä sanomasta, missä sanotaan, että tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän.

– Heillä on ilmeisesti omat raamatut. En tiedä, onko se musta raamattu vai mistä he näitä ajatuksia hakevat, Janhunen sanoo.

Yle ei useasta yrityksistä huolimatta tavoittanut Jyväskylä Pride -yhdistyksen edustajia.