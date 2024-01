Hoitoon päässyt lunni on toipunut nopeasti – päivässä menee jo yli kymmenen muikkua

Lunni elää Jäämerellä ja Pohjois-Atlantilla. Se on maailmanlaajuisesti uhanalainen.

Toinen kahdesta Pohjois-Karjalaan eksyneestä lunnista on toipumassa. Liperiläinen lintuharrastaja arvelee, että myös poliisin ampuma lunni olisi voitu hoitaa kuntoon.

Pohjois-Karjalaan eksynyt ja hoitoon päässyt harvinainen lunni on toipunut hyvin. Se oli perjantaina aamulla matkalla Heinolan lintuhoitolaan.

– Siellä sille on parhaat mahdolliset toipumisen mahdollisuudet. Meillä se oli vain ensihoidossa sen aikaa, että saimme kyydin järjestettyä, viinijärveläinen lintuharrastaja Ilari Soppela sanoo.

Pohjois-Karjalaan harhautunut lunni löydettiin tieltä Kontiolahdella maanantaina. Paikallinen linturengastaja Kuutti Korhonen kävi hakemassa linnun suojaan saatuaan tiedon isonokkaisesta siivekkäästä Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen Whatsapp-ryhmästä, jossa välitetään lintuhavaintoja.

Harvinainen lintu oli uupunut, mutta toipui hoidossa nopeasti.

– Aluksi jouduimme pakkosyöttämään sitä. Kokonaisen muikun kun sai klyyvariin, niin se alkoi niellä sitä. Sen jälkeen se alkoi napata niitä suoraan kädestä. Eilenkin sei taisi vetäistä toistakymmentä muikkua, Soppela sanoo.

Lunni pääsee merelle

Soppelan mukana lunnia on tarkoitus hoitaa Heinolassa kevääseen asti, minkä jälkeen se vapautetaan meren ääreen. Tarkkaa paikkaa hän ei osaa sanoa, mutta aikaisemmin hoidossa olleita lunneja on vapautettu Oulun seudulla tai kuljetettu jopa Jäämerelle asti.

Toisen Pohjois-Karjalaan tulleen lunnin kohtalo oli karumpi. Poliisi lopetti tiistaina omakotitalon pihalle ilmestyneen lunnin Joensuussa.

Birdlife Suomen mukaan kyseessä oli ilmeinen virhearvio.

Soppela ei tunne tapausta tarkemmin, mutta arvioi ammutusta linnusta otetun videon perusteella, että myös se olisi voitu hoitaa kuntoon. Jos poliisit olisivat olleet yhteydessä lintuyhdistykseen tai eläinsuojeluyhdistykseen, paikalle olisi hänen mukaansa varmasti saatu joku ainakin tarkistamaan linnun kunto.

– Aina sen joku pystyy ottamaan ainakin väliaikaiseen hoitoon. Joensuun seudulla on useita rengastajia, joilla on lintujen käsittelykokemusta. He pystyvät päivän tai pari pitämään lintua ennen kuin se saadaan muualle hoitoon, Soppela sanoo.