Vertailimme opettajien todelliset palkat: opettaja koulussa saa jopa tonnin enemmän kuin päiväkodissa

Varhaiskasvatuksen opettajien palkat ovat selkeästi alhaisemmat kuin luokanopettajien ja aineenopettajien palkat.

Yle selvitti asiaa, sillä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ järjestää keskiviikkona 31. tammikuuta poliittisen lakon kaikissa pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yksiköissä. Kyseessä ei ole palkkaan liittyvä lakko, vaan lakolla pyritään vaikuttamaan hallituksen kaavailemiin työelämämuutoksiin.

Varhaiskasvatuksen opettajan lähtöpalkka on noin 2 620 euroa kuukaudessa. Luokanopettajan lähtöpalkka on noin 270 euroa suurempi. Aineenopettajan lähtöpalkka puolestaan on varhaiskasvatuksen puolella työskentelevää kollegaa 480 euroa suurempi.

Palkkaero kasvaa vielä isommaksi, kun otetaan huomioon palkkakehitys, kuten työkokemukseen perustuva lisä.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n mukaan yhtenä syynä on se, että varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö oli aiemmin kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. He siirtyivät opettajien kanssa samaan opetusalan työehtosopimukseen vasta syksyllä 2021.

– Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöllä on yhä samat työkokemuslisät kuin aiemman työehtosopimuksen puolella, eli viiden ja kymmenen vuoden kohdalla tehtäväkohtaisesta palkasta, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton.

Muille opettajille maksetaan vuosisidonnaista lisää, joka lasketaan peruspalkasta korkoa korolle -periaatteella.

– Meidän tavoite on tietysti se, että korotus olisi kaikille opettajille yhdenmukainen, mutta meillä ei ole tästä vielä toisen neuvotteluosapuolen, eli kuntatyönantajan kanssa yhteisymmärrystä, Sutton sanoo.

Opettajilla on myös lomien pituudessa isoja eroja

Palkkaeron lisäksi varhaiskasvatuksen opettajat myös lomailevat muita opettajia vähemmän. Varhaiskasvatuksen opettaja saa vuodessa 23–38 lomapäivää, riippuen työsuhteen ja palvelusajan kestosta.

Luokanopettajille ja aineenopettajille ei kerry varsinaista vuosilomaa, vaan heidän kohdallaan puhutaan opetuksettomasta ajasta, kuten kesäkeskeytyksestä. Käytännössä lomat ovat huomattavasti pidemmät kuin varhaiskasvatuksen kollegalla.

Luokan- ja aineenopettajilla on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lisätuloihinsa. Yleissivistävän koulun opettajat kuuluvat opetusvelvollisuustyöaikaan, jolloin esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalla on opetusvelvollisuutena 18 viikkotuntia, sekä tuntien valmistelu. Tämä mahdollistaa ylituntien ottamisen, mistä maksetaan ylituntipalkkio.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisista on jo nyt pulaa kunnissa

Kuntien mukaan lähivuosien haasteena on löytää riittävästi päteviä varhaiskasvatuksen opettajia auki oleviin paikkoihin.

Työnantajapuolta edustavan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n pääekonomisti Juho Ruskoaho kertoo, että jo tällä hetkellä osan varhaiskasvatuksen opettajien töistä hoitavat työntekijät, joilla ei ole tehtävään riittävää koulutusta.

– Siinä on alueellista vaihtelua. Uudellamaalla tilanne on vähän heikompi, hän sanoo.

Tilanne on muuttumassa entistä vaikeammaksi. Vuonna 2030 astuu voimaan uusi henkilöstömitoitus, jonka jälkeen varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevistä kahdella kolmasosalla pitää olla joko varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin koulutus.

– Uusi mitoitus edellyttäisi mittavaa koulutuksen lisäämistä, Ruskoaho sanoo.

Vain muutamat kunnat ovat nostaneet palkkoja houkutellakseen päteviä varhaiskasvatuksen opettajia. Nykyinen palkkasopimuskausi on voimassa kevääseen 2025 asti.

– Vielä on aikaista spekuloida näkymää seuraavalle kierrokselle, mutta kyllä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden taloustilanne näyttää tällä hetkellä erittäin haastavalta, sanoo KT:n pääekonomisti Juho Ruskoaho.