Jyväskylän kaupungin sähköposteihin lähetettiin tietojenkalasteluviestejä

Kaupungin mukaan sen sähköposteihin lähetettiin eilen epäilyttäviä viestejä, joista on tehty rikosilmoitus poliisille.

Jyväskylän kaupungin sähköposteihin ilmestyi torstaina tietojenkalasteluviestejä, joiden otsikossa luki ”MUISTIINPANOT”.

Viesti näytti kaupungin mukaan Monetralta tulleelta luottamukselliselta viestiltä, joka vaikutti tulleen turvapostista. Kaupungin mukaan asia ei kuitenkaan liity millään tavoin Monetran toimintaan.

Viestissä olleesta linkistä sen saaja on kaupungin mukaan ohjattu sivulle, joka näyttää luotetulta sivustolta. Mikäli käyttäjä on kirjautunut sivustolle, on kalasteluviestejä lähtenyt hänen sähköpostitililtään eteenpäin.

Kaupunki on ohjeistanut henkilöstöään hävittämään viestit ja olemaan klikkaamatta niissä ollutta linkkiä. Linkkiä klikanneet on ohjeistettu vaihtamaan salasanansa ja ottamaan yhteys tietohallintoon.

Jyväskylän kaupungin tietohallintopäällikkö Matias Juuma kertoo kaupungin tiedotteessa, että tapahtuneesta on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukseen ja tehty rikosilmoitus poliisille.

Juuman mukaan kaupungilla on varauduttu tilanteen mahdolliseen jatkumiseen.