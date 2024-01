Musiikki tuntuu sydämessä tai pärisee päässä samalla tavalla joka puolella maailmaa

Taylor Swiftin Shake it off -biisi tuntuu koko kehossa jalkateriä myöten ja pistää ihmisen tanssimaan.

Kun Taylor Swiftin Shake it off -biisi alkaa soida, ihmiset reagoivat siihen samalla tavalla niin Euroopassa kuin Aasiassa. Kappale aiheuttaa onnen tunnetta ja tuntuu koko kehossa jalkateriä myöten. Se pistää ihmisen todennäköisesti tanssimaan tai ainakin heiluttamaan jalkaa.

Thrash metalli -bändi Slayerin Angel of death sen sijaan tuntuu enimmäkseen pään alueella. Adelen Someone like you -balladi puolestaan saa sydämen alueen aktivoitumaan.

Turun yliopiston PET-keskuksen tutkimus osoittaa, että musiikki herättää samanlaisia tunteita ja kehollisia tuntemuksia eri puolilla maailmaa.

Tutkimuksessa oli mukana 1 500 henkeä Kiinasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista. Musiikki kuunnellessaan he raportoivat, mitä tunnetta se aiheuttaa ja missä kohtaa kehoa se tuntuu.

– Halusimme tutkia, ovatko musiikin aiheuttamat tunteet ja tuntemuksia yleismaailmallisia vai ovatko ne opittuja kulttuurin tuotteita, kertoo aivotutkija, professori Lauri Nummenmaa.

Tuntemusten takana biologia

Tutkimukseen osallistuneet kuuntelivat niin länsimaista kuin kiinalaista musiikkia. Tuntemukset olivat samanlaisia eri kulttuureissa.

– Musiikin aiheuttamat tunteet ovat todennäköisesti kulttuurista ja oppimisesta riippumattomia ja periytyviin biologisiin mekanismeihin perustuvia, Nummenmaa jatkaa.

Avaa kuvien katselu Tanssittava musiikki tuntuu joka puolella kehoa, surullinen taas sydämessä ja päässä. Kuva: Turun yliopisto

Nummenmaan mukaan tietyt musiikin akustiset piirteet selittävät tunnereaktioita. Esimerkiksi selkeärytminen musiikki koetaan iloiseksi ja tanssittavaksi, kun taas riitasointuinen musiikki tuntuu aggressiiviselta.

Nummenmaa itse kertoo muun muassa thrash metalin aiheuttavan hänessä myönteistä aggressiivisuutta.

– Tulee semmoinen hyvä fiilis, että nyt on kovat energiatasot päällä.

Nummenmaan mukaan musiikki on omaelämäkerrallista. Ihmiset liittävät musiikin aiheuttamat tunteensa usein omaan elämänhistoriaansa.

– Teini-iän jälkeen lempimusiikkia tulee ihmisille aika vähän, koska merkittävät elämäntapahtumat sattuvat siinä vaiheessa. Itselleni esimerkiksi hellyyden tai rakkauden tunteita saavat aikaiseksi ysärin alun hard rock -balladit, kuten Guns N' Rosesin Don't cry, Nummenmaa kertoo.

Nyt kaikki pääsevät osallistumaan

Tutkimus tehtiin yhdessä Aalto-yliopiston ja kiinalaisen UESTC-yliopiston kanssa verkossa toteutettuna kyselytutkimuksena

Tutkimuksen tulokset julkaistiin tällä viikolla Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America (PNAS) -tiedejulkaisussa.

PET-keskuksella on nyt meneillään kaikille avoin kysely siitä, mitkä kappaleet aiheuttavat ihmisten mielestä voimakkaimpia tunteita. Samalla yritetään selvittää, minkälaisia tunteita ihmiset haluavat kokea musiikkia kuunnellessaan.

Toisella avoimella kyselyllä kerätään lisää tietoa siitä, minkälaisia kehollisia tuntemuksia musiikki aiheuttaa kuulijoissaan.