”Kuvittele toisen auton kuskiksi oma läheinen”, vinkkaa asiantuntija rattiraivoajille

Liikennekäyttäytyminen on muuttunut aggressivisemmaksi, arvioi emeritusprofessori ja terapeutti Martti Tuomisto.

Syitä on monia. Ajoneuvojen määrä ja suorituskyky on kasvanut. Kännykät vievät huomiota ajamiselta, ja yleinen ilmapiiri on kiireisempi kuin vaikkapa kolmekymmentä vuotta sitten.

Tuomiston mukaan tieraivon taustalla on muun muassa se, että kuljettaja saattaa tuntea olevansa jumissa tilanteessa, josta on vaikea päästä pois, kuten ruuhkassa tai moottoritiellä.

Avaa kuvien katselu Professori Martti Tuomisto on hoitanut rattiraivosta kärsiviä psykoterapiassa. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Persoonattomat autot voivat toimia aggressioiden purkukohteena, erityisesti silloin, kun vastapuolen kuljettajaa ei näe. Toisin sanoen muut tienkäyttäjät nähdään esteinä eikä ihmisinä.

Tuomisto antaa käytännön vinkin tieraivon hillitsemiseksi: kuvittele, että tiellä töppäilevä autoilija voisi olla oma läheinen. Tällainen ajattelutapa mahdollistaa empaattisemman suhtautumisen muihin kuljettajiin.

Älä ryhdy poliisiksi tai liikenneopettajaksi

Tuomisto korostaa, että meillä kaikilla on mahdollisuus ärsyyntyä liikenteessä, mutta vakavimmillaan seuraukset voivat olla tuhoisia.

– Jos rattiraivo yleistyy ja pahenee, se voi johtaa kuolemiin.

Vakava rattiraivo kumpuaa vihanhallintaongelmasta, jolle liikennetilanteet tarjoavat otolliset puitteet aktivoitua.

Liikennerikkeet, kuten ylinopeus ja rattijuopumus, ja alttius tieraivoon kulkevat usein käsi kädessä, Tuomisto kertoo.

– Lisäksi henkilöt, joilla on taipumus vakavaan rattiraivoon, ovat yleensä vähemmän empaattisia.

Tuomisto muistuttaa, että jokaisen on syytä keskittyä omaan ajamiseen.

– Se, että yritän kontrolloida toisten käyttäytymistä liikenteessä, johtaa siihen, että minun oma oloni menee huonoksi.

Vaikka toiset kuljettajat törttöilisivät, älä ryhdy poliisiksi tai liikenneopettajaksi.