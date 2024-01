Yle pääsi mukaan lennolle, joka tallensi venäläisten vaarallisen öljyrallin Suomenlahdella

Öljyonnettomuuden riski on kasvanut, kun Venäjä on alkanut käyttää aluksia ja miehistöjä, joilla ei ole kokemusta talvimerenkulusta.

Vartiolentolaivueen valvontakone lentää vain muutaman sadan metrin korkeudessa hyytävän Suomenlahden yllä.

Meri on ehtinyt jäätyä jo kaukaisimpien luotojen ulkopuoleltakin. Etelätuuli tekee merellä vaahtopäitä.

Valvontakoneen päällikkö Jukka Peitsala on juuri ohjannut Dornier-koneen matalalla roikkuvien pilvien alapuolelle, jotta näkyvyys merenpinnalle kirkastuisi.

Pilvien alla on vaarana tihkusade, jota ei saa päästää jäätymään siipiin. Jo ohut huurre haittaa lentämistä, vähänkin paksumpi kerros on nopeasti hengenvaarallista. Joka hetki on oltava tiedossa mihin jäätämistä tarvittaessa väistetään korkeus- tai sivusuunnassa.

Neljän hengen miehistöllä sekä Ylen toimittajalla ja kuvaajalla on yllään vesitiivis pelastuspuku.

– Tänään käymme Suomenlahden alueella pyörähtämässä ja jatketaan siitä pohjoiselle Itämerelle. Meille ihan normaali työpäivä, Peitsala tuumii.

Vartiolentolaivue voi seurata tarkasti mitä merellä tapahtuu, yötä päivää. Dornier-koneen tutkilla ja kameroilla nähdään pienetkin öljy- ja kemikaalipäästöt. Pilvien läpi voi nähdä lämpökameroilla. Kaikki ”jääkaappia suuremmat” kohteet erottuvat kilometrien päästä.

Mutta nyt kiinnostaa koko Itämeren suurin ympäristöriski, öljytankkeriliikenne.

Avaa kuvien katselu Vartiolentolaivueen yhtenä tehtävänä on käydä tunnistamassa alukset, jos ne eivät pidä päällä automaattista paikannusjärjestelmää, sanoo koneen päällikkö Jukka Peitsala. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Meriliikenteen automaattinen seurantajärjestelmä näyttää lähellä olevan kohteen. Kohta lämpökamerakuvaan piirtyy mustana hahmona Gaboniin rekisteröity NS Consul -niminen tankkeri hyvän aikaa ennen kuin se ilmestyy esiin sumun keskeltä.

Venäläisen SCF-varustamon omistama alus näyttää olevan tyhjä, se ui korkealla ja matkaa itään, kohti Ust-Lugan öljysatamaa.

Valvontakoneen näytöistä näkee yksityiskohdatkin. Vuonna 2006 rakennettu tankkeri tuntuu olevan hyvässä kunnossa, mutta kyljet ovat jo pesun tarpeessa.

Avaa kuvien katselu Gabonin lipun alla purjehtiva NS Consul erottuu silmällä vasta hahmona, vaikka lämpökamera havaitsi sen jo paljon aiemmin. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Venäjän vastaisten pakotteiden takia länsimaiset varustamot eivät enää kuljeta venäläistä öljyä, jos sen hinta ylittää sallitun 60 dollarin hintakaton. Tämä on saanut Venäjän turvautumaan varustamoihin ja tankkereihin, jotka eivät pakotteista välitä.

Venäjän öljysatamista rahdataan raakaöljyä nyt muun muassa Gabonin, Kamerunin, Marshallsaarten, Cookinsaarten ja Liberian lipun alla kulkevilla tankkereilla.

Jos Suomenlahdella tapahtuu öljyonnettomuus, Suomenlahden merivartiosto vastaa siivoamisesta ensimmäisenä, omalta osaltaan myös kansainvälisellä vesialueella.

Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Hirvi muistuttaa, että laivoissa ja niiden miehistöjen ammattitaidossa ei välttämättä ole mitään moitittavaa. Mutta kovin paljon tietoa niistä ei ole.

Avaa kuvien katselu Suomenlahdelle on tullut aluksia, jotka eivät ole aikaisemmin täällä liikennöineet. Osalla vakuutusturva tai omistussuhteet voivat olla hyvin monimutkaisia, sanoo Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Hirvi. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

– Merivartioston keinoilla ei ole mahdollisuutta arvioida miehistön pätevyyttä. Yleisesti voisi todeta, että jos alus tai miehistö ei ole operoinut jääolosuhteessa, niin se on uusi olosuhde, joka vaatii omia erityistaitoja, Hirvi muotoilee.

Onnettomuusriski koholla

Merivartioston mukaan Suomenlahdella liikkuvissa öljytankkereissa on ainakin tähän mennessä ollut turvallisuutta lisäävä kaksoisrunko - aivan kuten säännökset vaativat. Sen sijaan jäävahvistuksista ei ole tarkkaa tietoa.

Alusten taustat ovat sen verran epäselviä, että niistä puhutaan ”varjolaivastona”.

– Osa aluksista on vanhempia ja osan vakuutusturva tai omistussuhteet voivat olla hyvin monimutkaisia, Hirvi sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Meren jäätyminen lisää riskejä, vaikka Venäjällä onkin jäänmurtajia elintärkeiden öljykuljetustensa apuna. Murtajan avaamassa ”rännissä” laivojen on ajettava peräkkäin mahdollisimman pienin välimatkoin ja törmäyksien vaara kasvaa.

– Kyllä me näemme, että merenkulun ja öljykuljetusten riskit Suomenlahdella ovat tällä hetkellä hieman koholla.

Öljytankkerionnettomuus on Itämeren suurin yksittäinen ympäristöuhka.

Vartiolaiva Turvassa on tuhannen kuutiometrin eli miljoonan litran tankki merestä kerättyä jäteöljyä varten. Mutta öljytankkerin esimerkiksi 100 000 kuution lastiin verrattuna se on kuitenkin vain laiha lohtu.

Tankkerissa lasti on kuitenkin erillisissä tankeissa, jotka ovat kooltaan esimerkiksi 15 000 kuutiota. Kahden tankkerin törmäyksessä kahden tankin vuotaminen vaatisi kaikkien Itämeren rantavaltioiden yhteistyötä. Öljyvahinkojen torjunnassa on varauduttu 30 000 kuution vuotamiseen.

Suomenlahdella Venäjän öljysatamissa, Primorskissa ja Ust-Lugassa, käy jatkuva öljytankkerien virta. Liikkeellä olevia tankkereita on jatkuvasti ainakin kaksikymmentä – tyhjänä itään, täytenä länteen. Vuodessa niitä kulkee kymmeniä tuhansia.

Kansainvälisellä vesialueella Porvoon eteläpuolella on jatkuvasti parikymmentä alusta ankkuroituneena odottamassa pääsyä venäläissatamiin.

Hirven mukaan öljytankkerien määrä ei ole ainakaan vähentynyt Venäjän vastaisten pakotteiden alkamisen jälkeen. Myöskään itäisen Suomenlahden jäätyminen ei ole vähentänyt liikennettä.

Suomenlahden jääkenttä kasvaa vielä kuukauden

Tänä talvena Suomenlahti on jäätymässä laajemmin kuin vuosiin. Ilmatieteenlaitoksen vanhemmalla meriasiantuntija Jouni Vainiolla on pitkä kokemus jääennusteista ja jäiden vaikutuksesta merenkulkuun.

Suomenlahdella on jäätä suunnilleen saman verran kuin keskimäärin viime vuosina, mutta talvea vielä riittää.

Avaa kuvien katselu Kuva: Samuli Huttunen / Yle

– Uutta jäätä syntyy, koska ulappa on melko kylmää ja vesi melkein jäätymispisteessään, Vainio sanoo.

Hänen mukaansa jäätynyt merialue on laajimmillaan vasta helmikuun lopussa, jolloin Suomenlahdelle voi syntyä laajatkin jääkentät. Jo nyt itäisimmällä Suomenlahdella on jääkenttä, johon laivat voivat jäädä kiinni.

Vainio muistuttaa, että talvimerenkulussa on haastetta vaikka meri ei olisikaan jäässä. Avovedessä, pakkassäällä alusten rakenteet voivat kerätä valtavan jääkuorman. Rakenteiden jäätyminen kertoo kokemattomuudesta talvimerenkulkuun.

– Osoittaa huonoa merimiestaitoa, että laiva kerää jäätä, mutta kyllä satamista ja luotseilta tulee kuvia, kuinka on ollut laivat jäässä ja kuinka ankkuripelit eivät toimi jään takia, Vainio kertoo.

Avaa kuvien katselu Vartiolentolaivueen lentokone on täynnä valvontaelektroniikkaa. Se on osa pelotetta, jolla tahallisten öljy- ja kemikaalipäästöjen määrät on saatu lähelle nollaa. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Laivan kansirakenteiden jäätyminen voi lisätä laivan painoa tonnikaupalla ja heikentää ohjattavuutta – pahimmillaan jopa tasapainoa.

Avaa kuvien katselu Jääraja kulkee Suomenlahdella jo uloimpien luotojen ulkopuolella. Tuuli voi pakata tai hajottaa jääkenttää nopeasti. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Vainio ennustaa, että jäistä voi tänä talvena tulla ongelmia.

– Ei tästä huippukovaa talvea uskoisi tulevan, mutta kyllä se voi liikenteelle jotain ongelmia aiheuttaa.

Tänään Peitsalan johtamalla valvontalennolla ei havaittu öljypäästöjä, saati reitiltä harhautuneita tankkereita. Mutta huomenna on uusi päivä, eivätkä liikennemäärät osoita vähenemisen merkkejä. Valvonta jatkuu yötä päivää.

