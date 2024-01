Tiepalvelun vapaaehtoisille ei riitä töitä, vaikka hälytykset ovat lisääntyneet – tämä selittää oudon yhtälön

Autoliiton vapaaehtoiset tiepalvelumiehet ja -naiset pelkäävät harrastuksensa puolesta. Vapaaehtoisten määrä vähenee samaan aikaan, kun autoilijoiden avun tarve on kasvanut moninkertaiseksi.

1990-luvulla Suomessa oli 350–400 vapaaehtoista maanteiden ritaria, jotka auttoivat pulaan joutuneita autoilijoita. Tehtäviä oli vuodessa noin 10 000. Nyt hälytysten määrä on lähes 80 000, mutta vapaaehtoisia on enää noin 130.

Voisi luulla, että vapaaehtoisilla auttajilla olisi kädet täynnä töitä, mutta todellisuus on päinvastainen. Moni pohtii harrastuksesta luopumista, koska tehtäviä tulee vapaaehtoisille erittäin harvoin.

Hinausautot syrjäyttivät

Yleisen tiepalvelun töiden vähyys johtuu siitä, että autoilijan avuksi ei enää hälytetä vapaaehtoista, vaan paikalle tulee lähes poikkeuksetta Autoliiton kumppaniyrityksen hinausauto. Myös silloin, kun tarve olisi vain lisävirralle tai polttoaineelle.

Avaa kuvien katselu Vapaaehtoiset tiepalvelumiehet tekivät vielä 1990-luvulla isojakin korjaustöitä teiden levikkeillä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Taustalla on laajempi muutos autoilijoiden palveluissa. Se alkoi autoliikkeistä ja vakuutusyhtiöistä, jotka alkoivat tarjota uusille autoille matkanjatkamispalvelua. Se on eräänlainen perinteisen tiepalvelun laajempi muoto. Palvelut ovat merkkikohtaisia, ja niiden sisältö vaihtelee.

Autoliikkeet ja vakuutusyhtiöt ovat ulkoistaneet matkanjatkamispalvelut muun muassa Autoliitolle, joka tarjoaa vapaaehtoista tiepalvelua laajempaa kokonaisuutta myös plus- ja premiumjäsenilleen. Jäsenyyksiin sisältyy muun muassa hinauspalvelu ja mahdollisesti myös sijaisauto. Autoliiton yli 120 000 jäsenestä plusjäseniä on noin 80 000.

Avuksi applikaatio

Autoliiton kaupallisesta toiminnasta vastaavan AL palvelut oy:n toimitusjohtaja Ilkka Lehtinen myöntää, että vapaaehtoisvoimin tehtävän yleisen tiepalvelun kehitys on jäänyt 1990-luvulle samaan aikaan kun yritystoiminta on kasvanut ja kehittynyt nopeasti.

Autoliitto ei kuitenkaan ole lopettamassa vapaaehtoista yleistä tiepalvelua vaan pilotoi parhaillaan applikaatiota, joka mahdollistaisi nykyistä useamman avustustehtävän jakamisen myös vapaaehtoisille.

– Se olisi myös autoilijoille edullisempaa, toimitusjohtaja Lehtinen sanoo.

Vapaaehtoisten tiepalvelumiesten työstä peritään asiakkaalta kulut, kuten hälytyskorvaukset, kilometrikorvaukset ja varaosakulut.

Avaa kuvien katselu Autoliiton applikaatiota on pilotoitu noin vuoden ajan. Sen käyttö aiotaan laajentaa tämän vuoden aikana kaikille vapaaehtoisille tiepalvelumiehille. Koulutukset pyritään aloittamaan kevään aikana. Kuva: Dani Branthin / Yle

Keskus ruuhkautunut

Lehtinen kertoo, että avunpyyntöjen välittäminen vapaaehtoisille vaatii alueellisten toimijoiden tuntemusta ja erityisesti aikaa selvittää, onko kohteen lähellä halukasta tiepalvelumiestä – tai naista hoitamaan keikan.

Tämä on koettu haasteelliseksi tilanteissa, joissa keskus on jo valmiiksi ruuhkautunut. Siksi plus- ja premiumjäsenten palvelupyynnöt on välitetty vain hinauspalveluyrityksille.

– Vapaaehtoisilla ei ole mitään velvollisuutta lähteä kaikille tarjotuille keikoille. Emme voisi taata matkan jatkumista vuoden jokaisena päivänä, Lehtinen sanoo.

Suurin osa Autoliitolle tulleista avunpyynnöistä koskee auton käynnistymisongelmia, kuten auton akun tyhjentymistä ja apuvirran tarvetta tai polttoaineen loppumista. Sellaisen tehtävän vapaaehtoinen voisi hoitaa hetkessä.

Ongelma tulee silloin, jos autoa ei saada korjattua ajokuntoon tien päällä. Silloin hinauspalvelu siirtää auton korjaamolle ja toimittaa sijaisauton. Siksi tiepalvelua ei voida hoitaa pelkästään vapaaehtoisin voimin.

Autoliitto on tietoinen vapaaehtoisten auttajien tyytymättömyydestä. Asiaan toivotaan parannusta Autoliiton applikaatiosta.

– Maailman on menossa siihen suuntaan, että asiakas ei enää edes soita apua, vaan haluaa tilata palvelun applikaatioiden kautta, Lehtinen sanoo.