UMK:n ennakkosuosikit alkavat hahmottua – vedonlyöjät uskovat eniten yhteen artistiin

Viisufanin mukaan live-esiintyminen finaalissa on kuitenkin ratkaiseva.

Kaikkien UMK-finalistien kappaleet ovat olleet kuunneltavissa viikon verran.

Vedonlyöntitoimistojen kertoimia tarkastellessa Sara Siipolan Paskana vaikuttaa ennakkosuosikilta. Se on useamman vedonlyöntitoimiston kärjessä.

Kakkos- ja kolmossijoilla on sen sijaan vaihtelua. Mikael Gabriel ja Nublu sekä Cyan Kikcs vuorottelevat Sexmanen kanssa.

Viisufanin ja Euroviisuklubi OGAE Finlandin varapuheenjohtaja Kati Wikströmin mukaan Sara Siipolan johtoon on useita syitä.

– Hänellä on vahva ja hyvin persoonallinen ääni. Hän on myös karismaattinen esiintyjä. Lisäksi Suomesta ei ole hetkeen tullut viisuihin balladia.

Wikströmin mukaan Siipolasta puhuttiin fanien keskuudessa jo ennen UMK:ta ja toivottiin hänen osallistuvan viisuihin.

– Nyt hän sitten pääsi mukaan. Siipolan kappale on sellainen voimabiisi, joka varmasti koskettaa monia.

Vedonlyöntitoimistojen listauksia ei kannata Wikströmin mukaan tarkastella vielä kovin tosissaan. Varsinainen UMK-finaalin live-esiintyminen tulee olemaan ratkaiseva.

– Live-veto on kaikkein tärkein. Miten artisti onnistuu yleisön edessä. Esiintymisten jälkeen voi vasta kunnolla arvioida artisteja.

UMK-finaali on parin viikon päästä 10. helmikuuta.

Sara Siipolan Paskana on kerännyt myös runsaasti reaktiovideoita ympäri maailmaa. Reaktiot ovat olleet ennen kaikkea liikuttuneita. Jotkut jopa kyynelehtivät.

”Finaalista tulee jännittävä”

Spotifyn striimausten perusteella kiinnostavimmat UMK-artistit ovat Sara Siipola ja Sexmane. Molempien kappaleita on kuunneltu yli miljoona kertaa.

Sexmane on myös viisufani Kati Wikströmin suosikki tällä hetkellä.

– Se voi tosin vielä vaihtua. En ole vielä muodostanut lopullista mielipidettä. Eniten päässä soi Mania, mutta välillä myös Paskana ja Vox populi. Live-esiintyminen ratkaisee.

Viisufanien keskuudessa on pohdittu, että tämän vuoden UMK-kilpailu on poikkeuksellisen jännittävä. Wikströmin mukaan suosikeissa on paljon hajaannusta tänä vuonna.

– Nuoremmat tykkää Sexmanesta ja Mikael Gabrielista ja Nublusta. Sara Siipola on todella monen suosikki, mutta myös Windows95man on saanut paljon kannattajia. Tulee hyvin jännittävä finaali.

Wikström muistuttaa kuitenkin, ettei tätä vuotta kannata verrata ”Käärijä-vuoteen”. Ilmiö oli niin poikkeuksellinen, ettei sellaista tapahdu usein.

– Kävi kuinka kävi, jokin hyvä biisi pääsee edustamaan Malmöhön. Suomen taso on kova, ollut jo monena vuonna.

