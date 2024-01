Skábmagovat-elokuvafestareilla kuultu noin sataa eri alkuperäiskansakieltä

Skábmagovat-elokuvafestivaalin erikoisuus on lumiteatteri.

Maailman pohjoisimmille alkuperäiskansojen elokuvafestivaaleille saapuu vuosittain ihmisiä ympäri Suomea sekä maailmaa.

Skábmagovat-tapahtumaan ensimmäistä kertaa osallistuva Lindsay Monture saapui elokuvafestareille osittain mielenkiinnosta sekä osittain työnsä puolesta. Hän järjestää kotimaassaan Kanadassa maailman suurimpia alkuperäiskansojen elokuvafestivaaleja, Imagine Native -nimistä tapahtumaa.

− Sieltä mistä minä tulen, olemme hyvin uraaneja, äänekkäitä ja kiireisiä. Se on ihan eri kulttuuri. Täällä tunsin oloni heti seesteiseksi, Monture kertoo.

Keuruulainen Kari Lamminpää osallistuu Skábmagovat-tapahtumaan seitsemättä kertaa.

– Addiktoiduin ekasta kerrasta heti. Paradoksi on se, etten kovin edes katso elokuvia. Olen ollut aina kiinnostunut kielistä. Se on yksi kriteeri. Tämä on tosi ainutlaatuinen tapahtuma.

Avaa kuvien katselu Elokuvia katsotaan porontaljoilla lumiteatterissa. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Skábmagovilla suuri merkitys saamelaiselokuville

Inarissa järjestettävät elokuvafestarit järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999. Paikalliset ihmiset halusivat löytää keinoja Inarin kirkonkylän hiljaisen kaamoksen ajan katkaisemiseksi kulttuurin keinoin.

Vuosien saatossa tapahtuma on muuttunut ja kasvanut. Sama on tapahtunut myös saamelaiselokuville.

– Kyllähän nämä 25 vuotta ovat olleet merkittäviä. Eihän silloin juurikaan ollut saamelaiselokuvia. Muutamia elokuvia oli, ja sitten oli lähinnä norjalaisia tv-dokumentteja, kertoo Skábmagovien taiteellinen johtaja Jorma Lehtola.

Lehtolan mukaan Skábmagovat ovat ainoa elokuvafestivaali maailmassa, jossa saamelaiselokuvat ovat keskeisessä asemassa. Se on ollut alusta asti tärkeä asia saamelaisille elokuvantekijöille.

– Useat ohjaajat ovat todenneet, että ilman Skábmagovia heidän elokuvansa eivät olisi levinneet. Festivaali on ollut ainoa paikka, jossa saamelaiselokuvia on voinut nähdä vuosittain.

Avaa kuvien katselu Elokuvat ovat ympäri maailmaa, ja ne linkittyvät alkuperäiskansoja koskettaviin teemoihin. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Saamelaiselokuvien lisäksi leffafestareiden lumiteatterissa isossa roolissa ovat myös muut maailman alkuperäiskansat sekä heidän elokuvansa.

– Näiden 25 vuoden aikana Skábmagovilla on näytetty noin 1 500 elokuvaa. Laskin, että Inarissa on kuultu noin sataa eri alkuperäiskansakieltä näissä elokuvissa, summaa Lehtola.