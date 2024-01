Suomesta on pakko lähettää olutta Viroon tai muualle Eurooppaan, jotta sen voi tilata kotiinsa – näin vaatii laki

Pian oluen kiertomatkat voivat olla historiaa. Ministeriö selvittää parhaillaan alkoholin kotiinkuljetuksen sallimista. Vielä on epäselvää, miten alkoholin verkkokauppaa valvotaan.

Lappeenrannassa panimoyhtiö Tujun varastossa yrittäjä Jukka Mononen on viime vuosina tehnyt erikoista paketointia. Hän on pakannut olutta laatikoihin ja lähettänyt ne Viroon tai muualle Eurooppaan. Ei kuitenkaan mene kauaakaan, kun sama olut onkin jo palannut takaisin Suomeen.

– On se kieltämättä vähän hupsua, että me lähetämme rajan yli tavaraa ja niitä myydään takaisin Suomeen, kuvailee Mononen.

Avaa kuvien katselu Lappeenrantalainen Tuju on käsityöläispanimo, joka teki viime vuonna yhteensä 123 000 litraa olutta. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Nykyään verkkotilaukset suoraan panimoilta ovat mahdollisia, mutta ostajan tulee hakea juomat panimolta.

Sen sijaan jos oluen haluaa tilata vaikkapa toiselta puolelta Suomea verkkokaupasta suoraan kotiin, on olut lähetettävä ensin Viroon tai muualle Eurooppaan ja sieltä takaisin Suomeen. Tämä tapahtuu siksi, että Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä salli oluen suoraa verkkokauppaa ja kotiinkuljetusta suomalaiseen osoitteeseen.

– Olisi tosi hyvä ja vihreämpää, että lähetettäisiin olut panimolta suoraan asiakkaalle, toteaa Mononen.

Avaa kuvien katselu Oluet lähtevät maailmalle isoissa laatikoissa. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Alkoholin kotiinkuljetus vaatii isoja muutoksia lakiin

Suomen sisäinen alkoholin verkkokauppa ja kotiinkuljetus voi pian onnistua, sillä sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan sen mahdollistavaa lakimuutosta.

– Alkoholilaissa pitää muuttaa tosi monta pykälää, ja se ei todellakaan ole yksinkertainen asia, kertoo turvallisuus- ja terveysosaston johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Avaa kuvien katselu Verkkokauppa mahdollistaisi myös sen, että Tuju voisi lähettää käsityöläispanimon vahvempia oluita postin kautta ympäri Suomen. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Tähän asti alkoholilaki on sallinut alkoholin myynnin vain paikoissa, joissa henkilökunta pystyy valvomaan, ettei alkoholia myydä esimerkiksi päihtyneille tai alaikäisille.

STM:n johtaja Keinäsen mukaan kimuranteinta kotiinkuljetuksen lainvalmistelussa on ollut se, miten verkkokaupassa valvonta toteutetaan.

– Ja vaikeaa on myös se, miten valvonta kirjataan lainsäädäntöön. Meidän pitää varmistaa, että viranomaisilla on mahdollista valvoa, että toiminta on lainmukaista, Keinänen kuvailee lainmuutoksen valmistelua.

Voisiko lähikaupan noutopiste tai lähetti tarkastaa iän?

Myös panimoyrittäjä Jukka Monosen mukaan on tärkeää, että verkkomyynnissä pitää pystyä valvomaan, ettei tuotteita myydä päihtyneille tai alaikäisille.

– Voisiko verkkokaupassa olla esimerkiksi noutopiste, josta tuotteen voi hakea ja siinä tarkistaa ikä ja päihtyneisyyden taso. Esimerkiksi noutopiste voisi olla lähikauppa tai Posti, pohtii yrittäjä Mononen.

Myös kotiinkuljetusfirmat Foodora ja Wolt suhtautuvat positiivisesti mahdollisiin alkoholikuskauksiin. Yritysten mukaan heidän lähettinsä voisivat tarkastaa vastaanottajan iän kuljetuksien yhteydessä.

Avaa kuvien katselu Panimoyhtiö Tujulle tulee verkkonoutotilauksia viikossa joitain kymmeniä. Yrittäjä Jukka Mononen uskoo määrän lisääntyvän, jos lakimuutos menee eduskunnassa läpi. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Tilausmäärät ovat pimennossa

Yle yritti selvittää, millaisia määriä mallastuotteita tilataan verkkokaupan kautta Euroopasta Suomeen. Mutta tulokset olivat laihat. Tulli kertoi, että heidän tilastoihinsa ei sisälly yksityishenkilöiden tekemät verkkotilaukset EU-maista.

Verohallinnon laskelmien mukaan valtio menetti ulkomailta tilatusta alkoholista verotuloja vuonna 2021 jopa 80–100 miljoonaa euroa.

Panimoyhtiö Tujun yrittäjä Jukka Mononen kertoo, että heidän etenkin Viroon lähettämät oluet palaavat lähes kaikki Suomeen, mutta muualle Eurooppaan lähetetyt oluet siemaillaan todennäköisesti muualla kuin Suomessa.

Avaa kuvien katselu "Ennen joulua lähetimme kymmenen laatikkoa olutta Viroon, joista lähes kaikki palasivat Suomeen", kertoo yrittäjä Jukka Mononen. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

Alkoholin kotiinkuljetuksen ja verkkokaupan salliminen on tulossa eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokauden aikana.

– Tällä hetkellä ei ole vielä tarkempaa tietoa, millainen malli on tulossa. Tavoitteena on, että kotiinkuljetukseen rakennettava järjestelmä kohtelisi erilaisia toimijoita mahdollisimman tasapuolisesti, kertoo turvallisuus- ja terveysosaston johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä.