Pokémon-faneilta sataa kritiikkiä suursuosion saaneelle pelille – Palworldin hahmot näyttävät pokémoneilta, eikä niiden maailma ole auvoinen

Pocketpair on kuvaillut, että Palworld-peliin on saatu vaikutteita Minecraftista, Dragon Questista ja Grand Theft Autosta.

The Pokemon Company selvittää, loukkaako Palworld-peli sen immateriaalioikeuksia.

Seikkailua, taistelua, oman tukikohdan rakentamista yhdessä suloisten hahmojen kanssa. Tätä kaikkea on selviytymispeli Palworld, joka lunasti nopeasti paikkansa yhtenä vuoden 2024 suosituimmista pelijulkaisuista.

Pelin on laajalti puhuttu olevan Pokémon aseilla. Se on saanut osakseen suurta kritiikkiä erityisesti Pokémon-faneilta, sillä pelin hahmot muistuttavat läheisesti pokémoneja.

Pelaaja saapuu Palpagos-saarille, jossa hänen täytyy taistella erinäisiä vihollisia vastaan.

Nimi Palworld tulee pelissä esiintyvistä ja keräiltävistä hahmoista ”paleista”. Hahmoja voi aseistaa ja valjastaa avuksi keräämään esimerkiksi kiveä tai puuta.

Kritiikkiä on annettu myös siitä, että hahmot voivat olla orjia. Pelaaja kohtaa pelissä myös vihollisryhmittymän, joka on aktivistijärjestö Free Pal Alliance, joka pyrkii vapauttamaan paleja orjuudesta.

Pelin suosiota on selitetty sillä, että Pokémonin kehittäjä Game Freak on ollut liian pidättyväinen uudistamaan Pokémonia. Palworldin on koettu vastaavan fanien toiveisiin muutoksesta.

Peli julkaistiin early access -versiona 19. tammikuuta Xboxille ja PC:lle. Pienen japanilaisen Pocketpair-pelistudion julkaisemaa peliä myytiin ensimmäisen viikon aikana yli kahdeksan miljoonaa kopiota pelialusta Steamissa. Aiemmin Pocketpair on julkaissut yhden pelin.

Steamin lukujen mukaan samanaikaisia pelaajia oli julkaisuviikolla enimmillään yli kaksi miljoonaa, mikä on alustan kaikkien aikojen toiseksi suurin pelaajamäärä. Se on ohittanut räiskintäpeli Counter-Striken pelaajaennätyksen. Ykköspaikkaa pitää PUBG: Battlegrounds 3,2 miljoonalla samanaikaisella pelaajallaan.

The Pokemon Company on ilmoittanut tutkivansa Palworldia mahdollisen immateriaalioikeuksien loukkaamisen osalta. Pocketpair on kommentoinut, että peli läpäisi lakitarkastukset ennen julkaisuaan.

Pelissä on nähty samankaltaisuutta myös suosittuihin selviytymispeleihin kuten Ark ja Rust.

Pelistä on kirjoittanut muun muassa brittilehti The Guardian.

