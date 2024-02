Tällainen on suomalainen sovellus, joka haluaa olla äänijournalismin Spotify

Pia-Maria Nickströmillä on iso tavoite. Hän haluaa, että seuraava iso kuluttajien äänipalvelu tulee Suomesta.

Musiikin striimauspalvelu Spotify ja äänikirjapalvelut Bookbeat ja Storytel ovat ruotsalaislähtöisiä.

Nickström tavoittelee vastaavaa menestystä Briifille, omalle yritykselleen.

Briif-sovelluksessa asiakkaille tarjotaan 11,99 euron kuukausimaksua vastaan valikoimaa ääninäyttelijöiden lukemia artikkeleita eri lehdistä.

Briif on lokakuussa lanseerattu äänilehtisovellus, jossa julkaistaan ennen kaikkea suomalaisten mediatalojen artikkeleita. Mukana on muun muassa Suomen Kuvalehti, Trendi, Talouselämä ja MustRead. The Economistin ja Financial Timesin jutut on suomennettu sovellusta varten.

Tampereen yliopiston äänentutkimuksen professori Tarja Rautiainen-Keskustalo näkee äänijournalismin taustalla laajemman äänellisen käänteen. Tekstin painoarvo vähenee ja ääni tulee sen rinnalle tasaveroiseksi.

Samalla median kulutus pirstoutuu, kun eri väestöryhmät saavat uutisensa eri lähteistä. Äänijournalismin ohella mediakenttää ovat muovanneet suositut sosiaalisen median palvelut, kuten Tiktok.

– Kuka päättää, millaista tarjontaa ja miten se sitten kohtaa ja saavuttaa ne yleisönsä? Se on ehkä se tämän päivän journalismin keskeinen haaste, Rautiainen-Keskustalo toteaa.

Nickströmin mukaan artikkeleiden kuuntelu vetoaa etenkin nuorempaan kohderyhmään. Briifin missio onkin saada nuoret kuluttamaan journalistisia sisältöjä sosiaalisen median vahvistamattomien lähteiden sijaan.

Avaa kuvien katselu Briifin toimitusjohtaja Pia-Maria Nickström uskoo äänijournalismin tulevaisuuteen. Kuva: Simo Pukkinen

Yksi Briiffin kanssa yhteistyötä tekevistä lehdistä on Suomen Kuvalehti.

Päätoimittaja Matti Kalliokosken mukaan tärkein syy yhteistyölle on halu ymmärtää nuorta kohderyhmää ja sen tarpeita.

– Halutaan oppia, miten ääniversiot toimivat aikakauslehtijutuissa ja onko tämä tapa lähestyä sitä kohderyhmää, Kalliokoski summaa.

Juttuja ei silti valita palveluun vain nuoria ajatellen.

Kuuntelijoita kiinnostavat eniten taloutta ja työelämää koskevat artikkelit, terveys- ja tiedejutut sekä ajankohtaiset politiikkateemat.

Briif ei Nickströmin mukaan edusta tiettyä linjaa, vaan palveluun otetaan eri näkökulmista kirjoitettuja juttuja.

Suuret suunnitelmat

Äänilehtipalvelu tarvitsee paljon käyttäjiä, jotta se olisi yrityksenä kannattava. Toimitusjohtaja Pia-Maria Nickström ei paljasta, kuinka paljon sovelluksella on tällä hetkellä käyttäjiä.

Startup-yritys on vielä alkuvaiheessa, mutta toimitusjohtajan katse on jo vahvasti Euroopan markkinoissa. Keskusteluja käydään ainakin Ruotsin ja Saksan mediatalojen kanssa.

Tavoitteena on, että saksalainen käyttäjä voisi kuunnella suomalaisten medioiden juttuja omalla kielellään ja toisin päin.

– Olisi tosi mahtavaa pystyä luomaan sellainen palvelu, josta voit seurata vaikka suuria maailmantapahtumia eri maiden toimitusten näkökulmista, Nickström kuvailee.

Äänilehtipalvelun toiminnan edellytys on, että kaikki isoimmat mediat lähtevät siihen mukaan. Käyttäjä hyötyy, mitä enemmän palvelussa on tarjontaa lehdistä.

– On kaksi paikkaa, mistä kaikki mediatalot löytyy. On kirjasto, ja sitten on Briif, Nickström toteaa.

Briifin lehtitarjonta onkin kattava, mutta esimerkiksi Helsingin Sanomien juttuja ei Briifin palvelusta vielä löydy.

Avaa kuvien katselu Briifin valikoimassa on artikkeleita muun muassa The Economistilta, Voimalta ja Annalta. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Tutkija Tarja Rautiainen-Keskustalon mukaan äänijournalismi on Suomessa vielä marginaalinen ilmiö, sillä Suomessa ja Euroopassa printtimedian rooli on perinteisesti ollut vahva. Yhdysvalloissa äänijournalismilla on pidemmät perinteet ja esimerkiksi journalistiset podcastit ovat yleisempi ilmiö kuin Suomessa.

Ääntä on koko ajan enemmän tarjolla, ja kilpailu kuluttajien kuunteluajasta kovenee. Tutkija ei vielä povaa Briifistä myyntimenestystä.

– Kysymys markkinoiden kyllääntymisestä voi tulla vastaan. Että missä määrin se riittää, että niitä [juttuja] vaan luetaan, Rautiainen-Keskustalo pohtii.

Kilpaillussa äänimarkkinassa menestyminen vaatii äänikerronnan osaamista ja innovatiivisuutta. Siinä voivat menestyä paremmin sisällöt, joita tehdään ensisijaisesti äänen ehdoilla.

Featurea voi kuunnella vaikka ulkoillessa

Äänen luettuina toimivat erityisesti tarinalliset feature-jutut. Lyhyet uutiset sekä paljon kaavioita sisältävät tai kuvavetoiset jutut jätetään pois.

Matti Kalliokoski kertoo, että Briif tekee ehdotukset palveluun sopivista Suomen Kuvalehden artikkeleista. Lehden toimitus tarkistaa juttukohtaisesti, että sopimukset sallivat niiden jakamisen alustalla.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ei kommentoi Briifissä julkaistavien juttujen tekijöiden asemaa, sillä ei tunne sopimuksia Briifin ja mediatalojen välillä.

– Valtaosa lehtijournalisteista on myynyt kaikki tekijänoikeutensa. Sellaisessa tilanteessa työnantaja voi aika vapaasti käyttää materiaalia, ja siitä ei tarvitse korvata, hän toteaa yleisellä tasolla journalistien tekijänoikeuksista.

Pieni kielialue on toimitusjohtajan mukaan Briifille etu, sillä kansainväliset äänilehtisovellukset eivät ole levinneet englanninkielisen maailman ulkopuolelle.

Suomen Kuvalehden tilaajat ovat kyselleet mahdollisuutta kuunnella juttuja, ja kiinnostusta äänimuotoa kohtaan selvästi on.

Lehdellä on jo entuudestaan ollut yksittäisistä jutuista tekoälyn lukemia ääniversioita, joista on tullut hyvää palautetta.

– Ihmisellä on silmäaikaa, jolloin pystyy lukemaan, ja korva-aikaa, jolloin pystyy kuuntelemaan. Jos haluaa pysyä maailmanmenosta jotenkin kärryillä, se on helpompaa, jos pystyy näitä molempia aikoja hyödyntämään, Kalliokoski pohtii syitä äänijournalismin kysynnälle.

Palvelussa mukana oleville medioille maksetaan osuus tilausmaksuista, mutta Kalliokosken mukaan yhteistyössä ei liiku suuria rahoja.

Mediatalot hyötyvät näkyvyydestä, jota jutut ja lehtien brändit sovelluksessa saavat.

– Kaikki tavat, millä uudet ihmiset pääsevät tutustumaan laadukkaaseen sisältöön, vie paitsi alaa, myös yhteiskuntaa eteenpäin, Kalliokoski sanoo.