”Yhteiskunnan lamauttaminen on kohtuullisen helppoa”, sanoo palkittu tietokirjailija Johanna Pakola

Pakola on kirjoittanut muun muassa sotien jälkeisestä merimiinojen raivauksesta ja Verna-laivan järkyttävästä uppoamisesta.

Tietokirjailija Johanna Pakola muistaa hetken, jolloin meren voima ja vaarallisuus konkretisoituivat hänelle. Se tapahtui Utön linnake- ja majakkasaarella, jossa Pakola asui 2000-luvun alussa. Meri mylvi niin, ettei hän päässyt kylältä takaisin asunnolleen.

– Jouduin soittamaan linnakkeen traktorin avuksi, sillä en pystynyt kävelemään. Kyse ei ollut kylmyydestä tai liukkaudesta vaan kovasta tuulesta ja sen voimasta, Pakola kertoo.

Silloin hän mietti, millaista olisi olla veneellä merellä. Hirvitti.

Pakola kirjoittaa työkseen meriaiheisia tietokirjoja, mutta sanoo olevansa itse pesunkestävä maakrapu. Hän on kotoisin Köyliöstä, jossa ei ole merta näkyvillä, mutta sentään Suomen tunnetuin järvi, Köyliönjärvi, jonka jäällä kerrotaan talonpoika Lallin iskeneen piispa Henrikín hengiltä keskiajalla.

Jos Pakola lähtee merelle veneellä tai laivalla, peräsimessä tai ruorissa saa mielellään olla merenkulun ammattilainen.

Johanna Pakola ehdottaa kaikille suomalaisille ulkosaaristovelvollisuutta.

Utössä Johanna Pakolalla oli erikoinen tehtävä. Hän houkutteli saarelle lisää asukkaita, jotta paikallista koulua ei lakkautettaisi. Projekti onnistui. Tietenkin saaressa syntyi myös tekstiä. Pakola oli ollut ennen Utötä oppaana Kustavissa Katanpään linnakkeella. Hänelle kertyi runsaasti tietoa linnakkeen historiasta ja se houkutti kirjoittamaan. Katanpää: Linnake ja vankila ilmestyi vuonna 2004.

Sittemmin Pakolan kynästä on kirvonnut kolmisenkymmentä teosta. Osa on syntynyt tilaustöinä. Pakolasta on tullut merikirjoittamisen yrittäjä. Kirjojen lisäksi hän tekee muun muassa käsikirjoituksia näyttelyihin. Syksyllä 2023 hän sai Suomen Tietokirjailijat ry:n Tietokirjapalkinnon.

Mainingit kätkevät putket ja kaapelit

Lokakuussa 2023 Suomenlahden syvyyksissä alkoi tapahtua kummia. Ensin havaittiin vuoto Viron ja Suomen välillä kulkevassa kaasuputkessa.

Balticconnetor-putkessa kulkee parhaimmillaan 7,2 miljoonaa kuutiota kaasua päivässä.

Saman päivänä, kun putkivaurio löydettiin, teleoperaattori Elisa havaitsi häiriöitä tietoliikenneyhteyksissään. Joku tai jokin oli vaurioittanut merikaapelia, joka kulkee samalla alueella merenpohjassa kuin rikkoutunut kaasuputki.

Merenalaiset tapahtumat hätkähdyttivät suomalaisia ja herättivät miettimään, miten tärkeää infrastruktuuria kulkee meren alla.

Tapahtumat vetivät mietteliääksi myös kirjailija Johanna Pakolan, joka on työssään tutkinut Suomenlahden turvallisuuden historiaa ja nykyisyyttä.

– Tänä päivänä yhteiskunnan lamauttaminen on kohtuullisen helppoa. Se ei vaadi kuin yhden laahaavan ankkurin, Pakola hymähtää.

Kaasuputken vaurion arveltiin myöhemmin johtuneen siihen takertuneesta ankkurista.

Kymmeniätuhansia merimiinoja Suomenlahdella

Vaikka kaasuputken kohtalo sykähdytti suomalaisia, Itämeren turvallisuustilanne on ollut hyvin jännitteinen aiemminkin.

Yksi Johanna Pakolan kirjoista Varusmiehet miinasodassa vie sekin lukijat Suomenlahden pohjamutiin. Toisen maailmansodan jälkeen todettiin, että lahti ei ollut turvallinen, sillä pohjassa oli sodan jäljiltä yli 60 000 miinaa. Niitä olivat mereen kylväneet Neuvostoliitto, Saksa ja Suomi.

– Syksyllä 1944 Neuvostoliiton ja liittoutuneiden valvontakomissiolta tuli määräys, että Suomen pitää toukokuun alusta 1945 alkaa raivata miinoja merestä, Pakola kertoo.

Miinanraivaajia ei noin vain otettukaan armeijan joukoista. Suomi oli määrätty palauttamaan armeijansa rauhanajan vahvuuteen. Niinpä ainoa vaihtoehto oli käyttää raivaajina varusmiehiä.

Avaa kuvien katselu Miinanraivausta varten jouduttiin haalimaan kalustoa. Parhaat alukset piti luovuttaa Neuvostoliittolle. Kuva: Museovirasto

Avaa kuvien katselu Miinanraivaus oli vaarallista ja kymmenet miehet menettivät henkensä työssä. Kuva: Kymenlaakson museo

Moni miinanraivaukseen määrätyistä nuorista miehistä oli jo suorittanut asepalveluksen ja joutunut rintamallekin. Yhtäkkiä tulkittiinkin, että rintamapalvelus oli nostoväen palvelusta ja asepalvelus tuli suorittaa uudelleen.

– Siinä he nyt taas olivat, samat vetimet yllään, mutta tällä kertaa miinalaivalla. Osa ei ollut ikinä edes nähnyt merta, Pakola sanoo.

Kokemattomat varusmiehet lähetettiin merelle varsin puutteellisesti varustettuna tekemään ammattilaisellekin vaarallista työtä. Paras kalusto oli luovutettu sotasaaliina pois ja raivaustöissä oli monen sorttista alusta.

Sodanjälkeisessä miinanraivauksessa menehtyi virallisen historiankirjoituksen mukaan 28 miestä. Pakolan mukaan uhreja oli enemmän, ainakin 50. Osa menehtyneistä ei ollut varusmiehiä.

Pakolan mielestä kuolleista olisi asiallista puhua kaatuneina. Hänen mielestään miinanraivaajat kuolivat sotatoimissa.

Historia toistaa itseään

Johanna Pakolan kirjoja lukiessa historian lomasta pilkahtaa nykyisyys tämän tästä.

Pakola kertoo Mereen kadonneet - Vernan viimeinen matka 1948 -kirjassaan suomalaisista, jotka lähtivät Verna-nimisellä moottorikaljaasilla etsimään parempaa elämää pois sodan runtelemasta Suomesta, kuka Argentiinaan, kuka Englantiin. Kaljaasin kyydissä oli arviolta 25 ihmistä ja se upposi Ahvenanmaan rannikolla pian lähtönsä jälkeen. Aluksen uppoaminen havaittiin, kun rantaan kellui hylyn kappaleita. Etsinnöissä löydettiin kolmen lapsen ruumiit.

Liki 70 vuotta myöhemmin vuoden 2015 uutiskuvaksi nousi kuva rantaan huuhtoutuneen lapsen ruumiista. Valokuvan otti turkkilainen uutiskuvaaja Bodrumin rantalomakohteessa Turkissa. Kuolleen lapsen perhe oli lähtenyt etsimään parempaa elämää sodan runtelemasta Syyriasta.

Avaa kuvien katselu Kuvat hukkuneesta syyrialaislapsesta levisivät mediassa maailmalla 2015. Kuva: EPA/ANDY RAIN

Verna-laivan hylkyä ei ole koskaan löydetty. Se on sulkenut iäksi sisäänsä parinkymmenen ihmisen ruumiit. Täyttä varmuutta laivan matkustajakunnasta ei ollut.

Rankoista aiheista huolimatta Pakola kirjoittaa mielellään historiasta. Häntä kiehtoo varsinkin sadan, sadan viidenkymmenen vuoden takainen elämä saaristossa, jossa olosuhteet ovat olleet todella askeettiset, mutta yhteisöllisyys on kantanut. Samoja teemoja käsittelee uutuuselokuva Myrskyluodon Maija.

– Minua ahdistaa megamarketeissa se maitopurkkien ja pakastevihannesten määrä. Meillä on liikaa kaikkea, Pakola puuskahtaa.

Avaa kuvien katselu Merimaisema on joka päivä erilainen. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Tällä hetkellä Johanna Pakola ei asu enää majakkasaarella vaan Harvaluodon saarella Kaarinassa. Sinne pääsee siltaa myöten. Pakola kirjoittaa parhaillaan kirjaa Harmajan majakkasaaresta. Majakka- ja linnakessarten ohella hän tutkii myös merivartioston historiaa. Suomalaiseen meriturvallisuuteen hän luottaa.

– Olemme turvassa ja hyvissä käsissä, sen haluan sanoa.