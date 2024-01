Rankkasade tuhosi ravintolan perustuksia myöten – mitä jos sama tapahtuu uudelleen, huolehtii ravintoloitsija

Ravintola For Youn remontti jatkuu edelleen, koska alakertaa ei ole saatu kuivattua. Ravintoloitsija Yrjö Piirainen kertoo, mistä ongelma johtuu. Video: Maija Tuunila / Yle, Antro Valo / Yle ja Tero Hovi.

– Kyllä sen aamun muistaa, eikä varmaan ihan äkkiä unohdakaan, toteaa kotkalaisen ravintola For Youn ravintoloitsija Yrjö Piirainen.

On kulunut noin viisi kuukautta siitä, kun hänen ravintolansa joutui veden valtaan. Rankkasateen aiheuttama tulva kadulla valutti vettä ravintolaan ja tuhosi lähes kaiken. Ehjäksi jäivät vain baaritiski, yläkerran vessat, viinavarasto ja esiintymislava.

Vettä satoi rajuimmillaan yli 20 millimetriä tunnissa.

Avaa kuvien katselu ”Aika hurjaa”, luonnehtii Ravintoloitsija Yrjö Piirainen tuntemuksiaan, kun ensimmäisen kerran näki ravintolan alakerran vesivahingon jälkeen. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Ravintolan alakerrassa, jossa vesi nousi pahimmillaan puolen metrin korkeuteen, joudutaan yhä liikkumaan puhelimen taskulampun varassa. Siellä sijaitsivat muun muassa saunatilat, toimisto ja keittiö.

– Kaikki on viety täältä pois kaatopaikalle, Piirainen toteaa.

Myös kolme senttimetriä paksu kivilattia piti poistaa sekä ylä- että alakerrasta vesivahinkojen vuoksi.

Kaiken kaikkiaan Yrjö Piirainen arvioi, että vahingot nousevat satoihin tuhansiin euroihin ja tonttivaurioiden kanssa jopa miljoonaan euroon.

Avaa kuvien katselu Ravintolan yläkerta on saatu viiden kuukauden jälkeen kuivaksi, mutta remontin aikataulusta ei vielä ole tietoa. Kuva: Maija Tuunila / Yle

”Tapahtuuko tämä uudestaan”

Ravintolan yläkerta on kuluneiden kuukausien aikana saatu kuivattua, mutta kellarikerros ei ole vieläkään täysin kuiva. Syy sille selvisi vasta pari viikkoa sitten.

– Eräs yritys kävi kameran kanssa kuvaamassa salaojat ja sadevesiviemärit. Kävi ilmi, että käytännössä kaikki niistä ovat sortuneet tulvaveden painosta, Piirainen kertoo.

Hänen mukaansa edessä saattaa olla uuden viemäristön rakentaminen, mutta on vielä epäselvää, kuka niin ison rakennusprojektin maksaisi. Vakuutusyhtiön kanssa ei onneksi ole ollut ongelmia.

Avaa kuvien katselu Kellarin kolme senttimetriä paksu kivilattia poistettiin piikkaamalla. Siitä on jäänyt jälkiä betonilattiaan. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Piirainen ei ole laskenut, miten paljon rahaa hän on menettänyt, kun ravintola on ollut suljettuna elokuusta lähtien. Hän on kuitenkin luottavainen yhtiönsä puolesta.

– Olemme vain tyytyväisiä, että yhtiö selviää. Ilman sitä vakuutusta emme olisi tässä enää, vastaa Piirainen.

Yrjö Piiraisen mukaan elokuisen vesivahingon jälkeen hän haluaisi selvittää, kuka tulvimisesta on vastuussa.

– Kaikkein eniten mietityttää se, että tapahtuuko tämä uudestaan.