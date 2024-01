”Olen tosi hyvä kuolemaan, se on se minun ammattini”, sanoo sopraano Marjukka Tepponen

Kansallisoopperan Karmeliittasisarissa kuolemaa on poikkeuksellisen paljon. Oopperassa luostarin nunnat valitsevat mieluummin giljotiinin kuin luopuvat uskostaan.

Karmeliittasisaret on erityinen ooppera: sen merkittävimmät roolit on sävelletty naisäänille.

Teos nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomen Kansallisoopperassa.

Karmeliittasisarien tapahtumien keskiössä on Blanche de la Force -niminen aristokraattiperheen ahdistuksesta kärsivä tytär. Eletään Ranskan vallankumouksen aikaa. Blanche valitsee luostarin turvasatamakseen ja ryhtyy nunnaksi.

Blanchen roolissa vuorottelee kaksi huippusopraanoamme, Marjukka Tepponen ja Tuuli Takala.

Francis Poulencin vuonna 1957 kantaesitetty teos pohjautuu osin tositapahtumiin ja kertoo Ranskan vallankumouksen aikana traagisen kohtalon kokeneista nunnista.

Joukko karmeliittoihin kuuluneita sisaria teloitettiin vallankumousta seuranneissa verisissä jälkimainingeissa, joita kutsutaan terrorin ajaksi (1793–1794). Nunnat tunnetaan Compiègnen marttyyreina.

Sopraano Marjukka Tepponen kertoo videolla, millaisia rooleja oopperakirjallisuuten on yleensä kirjoitettu. Kuva: Antti Haanpää/Yle

Seinäruusun esittäminen on tylsää

Usein naisen rooli oopperoissa on uhrin rooli. Madama Butterflyssa Cio-Cio San riistää hengen itseltään, Lentävässä hollantilaisessa Senta uhraa itsensä. Mutta mikä on laita Karmeliittasisarissa?

– Olen yleensä tosi hyvä kuolemaan. Se on se minun ammattini. Kaikella tavalla olen heittänyt henkeni lavalla. Jos on onnellinen loppu, pääsen naimisiin. Usein päädyn uhrin asemaan ja johtohahmojen vietäväksi, sopraano Marjukka Tepponen sanoo.

Karmeliittasisaret poikkeaa hänen mielestään kaavasta siinä, että hänen esittämänsä Blanche päättää itse kohtalostaan ja tarinansa päätöksestä.

Seinäruusun esittäminen on Tepposen mielestä tylsää. Mitä enemmän roolilla on sisäistä paloa tai ristiriitaa ympäristönsä kanssa, sitä kiinnostavampi se on. Ja jotain tästä hän löytää myös Blanchen roolista.

– Siinä on monta puolta: on halua ja tahtoa elää sankarin elämää, mutta ympäristö ja oma mieli järkkyvät niin, ettei hän pysty. Lopussa täytyy tehdä se viimeinen päätös, Tepponen sanoo.

Tepposen kanssa Blanchen roolissa vuorottelee sopraano Tuuli Takala. Hän komppaa kollegaansa. Vaikka oopperakirjallisuudessa on paljon kärsiviä ja kuolevia sopraanoita, tällä kertaa jokin on hieman toisin.

– Kyseessä ei ole rakkaustarina, vaan oopperassa keskitytään paljon Blanchen sisäiseen elämään ja siihen, miten hän löytäisi paikkansa tässä maailmassa, Takala sanoo.

Sopraano Tuuli Takala paljastaa videolla, millaisen roolin hän haluaisi tehdä. Kuva: Antti Haanpää/Yle

Naisen kuolemassa on isompi lataus

Se, että naisia kuolee perinteisesti paljon oopperassa, ei ole kapellimestari Hannu Linnulle koko totuus. Myös miehiä kuolee lähes yhtä paljon, hän muistuttaa. Hänen mielestään naisen kuolemassa on kuitenkin jotain erityistä.

– Kun äiti, tytär tai isoäiti kuolee, siinä on emotionaalisesti suurempi lataus kuin jos kreivi, kuningas tai joku kavalieri kuolee. Se on ollut draaman rakentamisen ja tunteen saavuttamisen kannalta tärkeä tehokeino kirjailijoille ja oopperasäveltäjille, Lintu sanoi, kun Yle kävi haastattelemassa oopperan tekijöitä maanantaina.

Karmeliittasisarissa on Linnun mielestä lavallinen rohkeita naisia, jotka yrittävät tasapainotella kolmen eri suunnista tulevan paineen välillä:

– Banaalin vallankumouksen, uskonsa ja oman henkensä. Minusta tämä on realistinen kuvaus siitä, miten ihminen toimii. Naiset ovat samastuttavia ja uskottavia, Lintu sanoo.

Avaa kuvien katselu – Musiikki on kaunista. Musiikin ja sen välille, mitä tapahtuu, syntyy ristiriita. Se on veret seisauttavaa, sopraano Tuuli Takala sanoo. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Vapaus, veljeys ja tasa-arvo alkoivat kauhulla

Erityistä Karmeliittasisarissa on myös se vaihtoehtoinen kuva, jonka se antaa Ranskan vallankumouksesta. Olemme tottuneet liittämään siihen vain hyviä asioita kuten demokratian ja tasa-arvon. Nyt nähdään myös, millaista sekasortoa aikaan sisältyi.

Kapellimestari Hannu Linnun mielestä juuri tämä luo esitykseen oman kauhunsa: vallankumous osoittautuu hirvittäväksi terrorin aalloksi.

– Vaikka kansa ottaisi vallan millaiselta hirmuhallitsijalta, se ei pysty hallitsemaan tilannetta, vaan kääntyy toisiaan vastaan, Lintu sanoo.

Hän näkee Karmeliittasisaret pikemminkin tarinana vallankumouksen eläimellisyydestä kuin nunnien uskonnollisuudesta.

– Heidän kohtalonsa oli toki järkyttävä, mutta se oli vain yksi mikro-osa sitä valtavaa ihmismäärää, joka haaskattiin kuoliaaksi Ranskan vallankumouksen aikana.

Linnulle oopperan luostari on kuin yhteiskunta pienoiskoossa ja laboratorio sille, miten ihmiset kriiseihin reagoivat: yksi on opportunisti, toinen ideologi, kolmas käytännöllinen.

Avaa kuvien katselu Kapellimestari Hannu Lintu näkee, että naiset ovat oopperoissa yleensä fiksua porukkaa. – Mozartin oopperoissa se on aina nainen, joka asiat järjestää kuntoon, kun mies on vähän hönö. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Vastanäyttelijät vaikuttavat tulkintaan

Marjukka Tepponen ja Tuuli Takala tekevät Blanchen roolin vuoroilloin. Myös muut laulajat vuorottelevat.

Nähdäänkö kaksi tismalleen samaa tulkintaa Blanchesta? Ei nähdä, vakuuttavat sopraanot.

– Suurpiirteiset karaktäärit libretosta ja musiikista on tietenkin keskusteltu. On sanottu, että menet tuonne, mutta kuinka menet sinne ja millä fiiliksellä, se on itse rakennettu, Tepponen sanoo.

Takala täsmentää, että tietyt askelmerkit on pidettävä samoina, jotta produktio toimii, mutta nyanssit voivat olla erilaisia.

– Myös meidän vastanäyttelijämme ovat eri ihmisiä. Sieltä tulee aina erilainen energia ja erilaiset impulssit, jotka vaikuttavat omaan tulkintaan, Takala sanoo.

Olivier Py on ohjannut nyt nähtävän tuotannon Pariisiin Théâtre des Champs-Élysées -oopperaan vuonna 2013. Suomen Kansallisoopperaan ja uusille laulajille sen on toisintanut ohjausassistentti.