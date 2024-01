Poimimme 7 kiinnostavaa kevätkauden konserttia eri puolilta Suomea

1. Kylmäävä giljotiini

Oopperan taika syntyy, kun musiikki, teatteri ja teksti kasvavat yhdessä itseään suuremmiksi. Karmeliittasisarissa käy juuri niin.

Ranskalaissäveltäjä Francis Poulenc asettelee oopperansa sävelet siten, että niissä yhdistyvät uskon vakaus, elämän epäoikeudenmukaisuus ja kuoleman vääjäämättömyys.

Vaikuttava musiikki säestää tosielämään perustuvia, karmivia lavatapahtumia, joissa Ranskan vallankumouksen aikaan nunnaluostarin sisaria teloitettiin mestaamalla.

Giljotiinin iskut ovat oma kylmäävä soolonsa Kansallisoopperassa ensi kertaa esitettävässä teoksessa.

Francis Poulencin Karmeliittasisaren näytöksiä Kansallisoopperassa 23. helmikuuta saakka.

Avaa kuvien katselu Karmeliittasisarten kannattelevia teemoja ovat muun muassa pelko ja kuolema. Kuva: Ilkka Saastamoinen

2. Musiikkitietokilpailu sinfoniakonsertissa

Näppituntumalta voisi sanoa, että tietokilpailujen ja visojen määrä eri uutispalveluissa, myös Ylellä, on lisääntynyt huimasti viime vuosien aikana. Syykin on selvä: ne kiinnostavat yleisöä.

Nyt apajille ryntää Jyväskylä Sinfonia, jonka konsertissa kuullaan maaliskuussa elokuvamusiikkia. Mutta ei siinä kaikki – konsertin aikana luvassa on kapellimestari Marjo Riihimäen vetämä elokuvamusiikkitietovisa. Nerokasta!

Jyväskylä Sinfonia: Movie Quiz – Arvaa mikä leffa -konsertti Paviljongissa 20. maaliskuuta.

3. Yhteistyön voimaa Oulussa

Oulu on Suomen virkeitä kulttuurikaupunkeja, ja vauhti vain kiihtyy, kun matka käy kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Vuosi sitten ensi kertaa nähty ja parhaillaan jatkuva Taikahuilu on todiste kulttuuritoimijoiden yhteistyön voimasta.

Huhtikuussa yhteen hiileen puhaltavat Oulu Sinfonia, Oulun Kamarikuoro, Alpo Aaltokoski Company ja Oulun tanssin keskus JoJo, kun luvassa on kaupungin oman säveltäjän Leevi Madetojan mestariteos Okon Fuoko.

Balettipantomiimissa Madetojan persoonalliseen ja värejä säkenöivään sävelkieleen yhdistyy nyt Alpo Aaltokosken abstrakti balettikoreografia.

Leevi Madetoja: Okon Fuoko – Näe minut Oulun teatterissa 11.4.

Avaa kuvien katselu Okon Fuokossa nähdään Alpo Aaltokosken koreografia. Kuva: Yle/Tiina-Maija Lehtonen

4. Thereminin ujellusta Turussa

Vanhoista kauhuelokuvista tuttu theremin on maailman haastavimpia ja kiehtovimpia instrumentteja. Radiofonista soitinta soitetaan koskettamatta siihen, ja ilmassa tanssahtelevat kädet ovat kuin oma visuaalinen taiteenlajinsa.

Thereminin tunnistettavaa ujellusta pääsee kuulemaan livenä Turun filharmonisen orkesterin konserttiin huhtikuussa, kun luvassa on Kalevi Ahon Kahdeksan vuodenaikaa – konsertto thereminille ja kamariorkesterille. Konsertin solistina taiteilee saksalainen thereministi Carolina Eyck.

Turussa musiikkielämä ottaa parhaillaan kierroksia, kun kaupungissa odotellaan uutta musiikkitaloa Fuugaa ja orkesterille nimitettiin vastikään uusi ylikapellimestari, kansainvälisesti arvostettu muusikko ja kapellimestari John Storgårds.

TFO: Kahdeksan vuodenaikaa Turun konserttitalossa 18. huhtikuuta.

Avaa kuvien katselu Todella taitavia thereminin soittajia on maailmassa muutama sata. Carolina Eyck on yksi heistä. Kuva: imago images/ddbd/AOP

5. Voiko kamarimusiikilla luoda maailman?

Radion sinfoniaorkesteri tarjoilee festivaalintäydeltä kamarimusiikkia maaliskuussa.

Luonnon neljä elementtiä -nimisen tapahtuman aikana luvassa on muun muassa lapsiystävällisiä konsertteja ja kiehtova kokoelma kamarimusiikkia eri aikakausilta.

Neljästä elementistä väkevin on tällä kertaa maa, jolle omistetussa konsertissa kuullaan muun muassa Max Richterin elokuvista ja tv-sarjoista tuttu hitti On The Nature Of Daylight sekä Philipp Glassin vangitseva sooloselloteos Orbit.

Konsertin ja koko festivaalin päättävä ranskalaissäveltäjä Darius Milhaudin La création du monde kurottaa jazzin sfääreihin luodessaan kuulijan eteen mukaansatempaavasti soivan maailman.

RSO:n kamarimusiikkifestivaali Luonnon neljä elementtiä Helsingin Musiikkitalossa 8.–10. maaliskuuta. Maa-konsertti 10.3. klo 18.

6. Totuus kertakäyttöisen kulutusjuhlan takana

Tampere Biennale tarjoilee jälleen välähdyksiä siitä, missä kotimainen taidemusiikki on nyt ja minne se kenties on matkalla.

Festivaalin ohjelmaan kuuluu Tampere Filharmonian konsertti, jossa kuullaan muun muassa Cecilia Damströmin uusi teos Wasteland.

Teosto-palkinnon pari vuotta sitten voittanut Damström on tämän hetken kiinnostavimpia nykysäveltäjiä, jonka kynästä syntyy merkityksellistä musiikkia.

Wastelandia kuvataan konserttiesitteessä näin: Cecilia Damströmin orkesteripommi paljastaa karun totuuden kertakäyttöisen kulutusjuhlan takana.

Tampere Filharmonian Biennale-konsertti Tampere-talossa 12. huhtikuuta.

Avaa kuvien katselu Cecilia Damström säveltää kantaa ottavaa musiikkia. Kuva: Petter Lindberg / Yle

7. Kaksi musiikillista monumenttia, jotka kaikkien tulisi kokea

Musiikkitalon urkujen ainutlaatuisuus on käynyt selväksi jo ensimmäisen kuukauden aikana. Instrumentissa yhdistyvät elämys, somekelvottomuus, tarina ja brändi poikkeuksellisella tavalla, minkä vuoksi miljoonien eurojen jättiprojekti on ylittämässä kaikki odotukset.

Tilaisuuksia urkujen sointiloiston todistamiselle riittää tämän ja tulevien kausien aikana eri konserteissa, mutta oiva vaihtoehto on juuri kesän korvalla.

Radion sinfoniaorkesterin konsertin ohjelmassa on silloin Teosto-palkitun säveltäjän Matthew Whittallin uusi teos uruille ja orkesterille sekä Ludwig van Beethovenin 9. sinfonia, yksi maailman kuuluisimmista musiikkiteoksista, jossa vimmainen toinen osa ja ikiaikainen Oodi ilolle järisyttävät ihmiskunnan henkisiä mannerlaattoja.

Musiikkitalon urut ja Beethovenin yhdeksäs ovat kumpikin monumentteja, jotka jokaisen kannattaa kokea ainakin kerran elämässään paikan päällä.

RSO: Beethovenin 9. sinfonia Helsingin Musiikkitalossa 22. ja 23. toukokuuta.