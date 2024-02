Ykkösaamun vieraana on pääministeri Petteri Orpo – mitä haluat kysyä häneltä?

Ay-liike järjestää loppuviikon aikana ison joukon poliittisia lakkoja ja mielenosoituksen hallituksen leikkaus- ja työmarkkinapolitiikkaa vastaan.

Lakot tuottavat satojen miljoonien eurojen tappiot, laskee Elinkeinoelämän keskusliitto ja sanoo, että hallituksella on mandaatti päätöksiinsä. Pääministeri Petteri Orpo, (kok.) on aiemmin ilmoittanut pitävänsä lakkoja ylimitoitettuina. Työministeri Arto Satonen, (kok.) ei nähnyt torstaiaamun haastattelussa vaihtoehtoja hallituksen toimille.

Viikon toinen iso uutistapahtuma on torstaina pidettävä EU:n ylimääräinen huippukokous, jonka pääasia on Ukrainan avustamisen pattitilanne. 50 miljardin apupakettia vastustava Unkari on määrä taivutella riviin tavalla tai toisella. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri.

Ykkösaamun suoran lähetyksen vieraana lauantaina TV1:ssä, Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa on pääministeri Petteri Orpo. Lähetys alkaa kello 10.05. Juontajana on Seija Vaaherkumpu.

