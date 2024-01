Tieliikennekeskus voi vaihtaa nopeusrajoituksia sään tai ruuhkan tahdissa – muutettavia merkkejä nousee lisää Tampereelle

Tampereella sijaitsevasta Fintrafficin tieliikennekeskuksesta voidaan vaihtaa nopeusrajoituksia noin 300 tiekilometrille. Tieliikennekeskuksesta hallinnoidaan sähköisiä nopeusrajoitusmerkkejä, joita on varsinkin suurilla, vilkkailla maanteillä.

Tampereelta hallinnoitujen teiden kilometrimäärä on Suomen suurin.

– Helsingin ja Turun tieliikennekeskusten alueella niitä on vielä noin 150 kilometrin verran, sanoo Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikonen.

Seuraavaksi Tampereella on tulossa vaihtuvat rajoitukset Rantatunnelin ja Lielahden välille, mutta aikataulu on vielä avoin. Merkkien asennustyö on jo aloitettu, ja kaivinkoneet työskentelevät öiseen aikaan.

Videolla Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikonen kertoo tarkemmin, miten nopeusrajoituksista päätetään.

Tilanteen mukaan

Ohjauksella keskus pystyy vaihtamaan nopeusrajoitusta nopeastikin tilanteen mukaan. Merkittävät syyt nopeusrajoitusten muuttamiseen ovat liikenteen määrä ja säätila.

Kun keliolosuhde muuttuu hankalaksi, reagointi on nopeaa. Esimerkiksi rankassa ukkoskuurossa muutos nopeusrajoitukseen tehdään heti.

– Usein esimerkiksi sumu ja runsas lumisade laskevat nopeusrajoitusta. Olosuhteiden pitää korjaantua merkittävästi, jotta rajoitus nostetaan entiselleen.

Joissakin tapauksissa tieliikennekeskus ratkaisee tilanteen sääolosuhteen ja automäärän mukaan.

– Yleensä pitää täyttyä tietty ajoneuvomäärä. Tampereella puhutaan noin 2 500 autosta. Kun rajoitus nostetaan takaisin, puhutaan noin 1 500 autosta.

Avaa kuvien katselu Autot ajoivat erittäin huonossa ajokelissä Pirkanmaalla tammikuun puolivälissä. Arkistokuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tampereen lähialueella nopeusrajoitusmerkit ovat tulleet erityisen tutuksi tiellä 3 matkalla Tampereelta Lempäälään.

– Sillä matkalla ruuhkaraja ylittyy käytännössä päivittäin. Työmatkaliikenteen aikana joudumme laskemaan nopeusrajoitusta. Varoitamme myös tien jäätymisestä, Riikonen kuvailee.

Tulevaisuuden merkki

Ossi Riikonen pitää muuttuvia liikennemerkkejä hyvin hyödyllisinä. Hän näkee, että merkeillä on edessään hieno tulevaisuus.

– Olemme tutkineet vaikutuksia, ja niiden perusteella autoilijat luottavat näihin. Kun nopeusrajoitus muuttuu, autoilija luottaa, että se on perusteltua olosuhteiden takia. Jos tiellä tapahtuu onnettomuus, siitäkin saadaan nopeasti tieto.

Riikonen kiteyttää, että vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit ovat erittäin hyviä paikoissa, joissa on paljon liikennettä.

– Suurten kaupunkien ympäristössä merkit ovat osoittaneet toimivuutensa. Siitä ollaan sitten monta mieltä, millainen hyöty merkeistä on avoimilla tieosuuksilla, joilla on vähemmän liikennettä ja ihmisiä.