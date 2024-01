Kansainvälinen tuomioistuin varoittaa kansanmurhasta Gazassa ja edellyttää Israelilta toimia – näin asiantuntija kommentoi

Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksellä on suuri merkitys Israelissa, arvioi Martti Koskenniemi

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antoi tänään perjantaina välipäätöksen jutussa, jossa syytetään Israelia kansanmurhasta.

ICJ ei määrännyt Israelia lopettamaan sotatoimia Gazassa, mutta velvoitti sitä toimiin kansanmurhan ehkäisemiseksi.

Tuomioistuin määräsi muun muassa Israelia päästämään humanitaarista apua Gazaan sekä rankaisemaan kansanmurhaan julkisesti kiihottavia israelilaisia.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori ja akateemikko Martti Koskenniemi pitää ICJ:n päätöstä oikeudellisesti hyvin perusteltuna.

– Minusta tämä oli tärkeä päätös. Sekä sisällöltään että sen vuoksi, että se oli lähes yksimielinen, Koskenniemi sanoo Ylelle.

Akateemikko korostaa, että ICJ:ltä oli turha odottaa tulitaukovaatimusta Gazaan.

– Tuomioistuimen toimivalta perustuu tässä joukkotuhontasopimukseen, ja se saattoi ainoastaan lausua siitä, mitä joukkotuhontasopimus tässä vaatii, Koskenniemi selventää.

Mutta mikä on tämän päätöksen käytännön merkitys?

Tuomioistuimen väliaikaiset päätökset ovat laillisesti sitovia, mutta on epäselvää, noudattaisiko Israel niitä.

Merkittävää on se, että päätöksessä vaaditaan täsmällisiä toimia, joihin Israelin tulee ryhtyä, kuten avustuskuljetusten turvaaminen Gazaan, Koskenniemi arvioi.

– Uskon, että päätöstä tältä osin noudatetaan. Se ei kuitenkaan edellytä sitä, että Israelin tulisi lopettaa sotilasoperaatiotaan.

Koskenniemen mukaan päätöksellä on myös vaikutusta Israelissa.

– Israel on edelleen suurilta osin oikeusvaltio. Israelissa on tavattoman paljon juristeja, jotka ovat olleet huolissaan näistä Gazan pommituksista, ja siitä, että niissä rikotaan humanitaarista oikeutta. Tässä annetaan voimakas tuki sille Israelin osalle, jotka ovat huolissaan ja jotka haluavat, että [pääministeri Benjamin] Netanjahu ryhtyy toimimaan tässä asiassa oikeussääntöjen mukaisesti.

Silläkin on merkitystä, että Israelin asettama tuomari äänesti kuudesta kohdasta kahdessa ICJ:n tuomareiden enemmistön mukana.

Aharon Barak on Israelin korkeimman oikeuden entinen presidentti, ja hän vaati muiden tuomareiden tavoin kotimaataan kitkemään vihapuhetta ja päästämään humanitaarista apua Gazaan.

– Barak on erittäin tärkeä toimija israelilaisessa politiikassa ja etenkin oikeuspolitiikassa. Jos hän on yhtynyt korkeimman tuomioistuimen enemmistöön, Israelissa on todella vaikea kieltää päätöksen perusteltavuus, Koskenniemi sanoo.