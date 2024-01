Palestiinalaisia pakolaisia auttava YK:n järjestö erotti työntekijöitä, joita Israel sanoo Hamasin taistelijoiksi

Yhdysvallat on keskeyttänyt väliakaisesti YK-järjestön rahoittamisen tapauksen vuoksi.

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö (UNRWA) kertoi perjantaina erottaneensa useita työntekijöitä, joita Israel on syyttänyt osallistumisesta äärijärjestö Hamasin lokakuussa Israeliin tekemään hyökkäykseen.

UNRWA:n johtajan Philippe Lazzarinin mukaan päätös tehtiin, jotta järjestön kyky toimittaa humanitaarista apua voidaan turvata.

– Jokainen terroritekoihin osallistunut UNRWA:n työntekijä saatetaan vastuuseen, myös rikossyytteiden kautta, hän sanoi.

Lazzarini kertoi Israelin toimittaneen tietoja työntekijöiden väitetystä osallisuudesta.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ”kauhistunut” syytöksistä, ja UNRWA:sta tehdään kiireellinen ja kattava puolueeton tarkastus, sanoi Guterresin tiedottaja Stephane Dujarric.

Työntekijöiden erottamisten jälkeen Yhdysvallat ilmoitti keskeyttävänsä UNRWA:n rahoituksen.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan hyökkäykseen on saattanut osallistua kaksitoista järjestön työntekijää. Yhdysvallat oli suurin UNRWA:n kahdenvälinen avunantaja vuonna 2022. Tuolloin se lahjoitti järjestölle yli 340 miljoonaa dollaria.

UNRWA:n mukaan Gazassa on tällä hetkellä yli 2 miljoonaa pakolaista, jotka ovat humanitaarisen avun tarpeessa. YK-järjestö on todennut, että sen kyky auttaa Gazan pakolaisia on romahtamispisteessä.

Israel on toistuvasti syyttänyt järjestöä Israel-vastaisuudesta, minkä UNRWA on kiistänyt.

Gazan sota alkoi sen jälkeen, kun Hamas surmasi yli 1100 israelilaista ja otti noin 250 panttivankia terrorihyökkäyksessä.

Sodan aikana Gazassa on kuollut Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan jo yli 26 000 palestiinalaista.