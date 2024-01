Donald Trump tuomittiin maksamaan korvauksia yli 80 miljoonaa dollaria E. Jean Carrollin kunnian loukkaamisesta

New Yorkissa valamiehistö on päässyt päätökseen kunnianloukkausoikeudenkäynnissä, jossa päätetään, kuinka suuren summan Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump joutuu maksamaan seksuaalisen hyväksikäyttönsä uhrille, toimittaja E. Jean Carrollille.

Yhdeksänhenkinen valamiehistö päätti, että Trump joutuu maksamaan Carrollille vahingonkorvauksia 18,3 miljoonaa dollaria eli noin 16,6 miljoonaa euroa. Lisäksi Trump joutuu maksamaan rangaistusluonteisia korvauksia noin 65 miljoonaa dollaria eli lähes 60 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan Trump tuomittiin maksamaan Carrollille 83,3 miljoonaa dollaria eli yli 76 miljoonaa euroa.

Carroll vaati korvauksia ainakin kymmenen miljoona dollaria. Lisäksi hän vaati sakkorangaistusta, jotta Trump lopettaisi syytöksensä.

Trump poistui oikeussalista kesken oikeudenkäynnin aiemmin perjantaina.

Pian valamiehistön päätöksen julkaisun jälkeen Trump kirjoitti Truth Social -yhteisöpalvelussa, että hän aikoo valittaa tuomiosta. Hän kutsui tuomiotaan naurettavaksi.

Trump jo tuomittu Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Trump tuomittiin jo viime vuoden toukokuussa siviilioikeudenkäynnissä korvausvelvolliseksi Carrollin seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka tapahtui keväällä 1996.

Tuolloin Trump määrättiin maksamaan Carrollille viiden miljoonan dollarin korvaukset.

Valamiehistö katsoi tuolloin Trumpin syylliseksi myös kunnianloukkaukseen.

Tuomion jälkeen Trump hyökkäsi sosiaalisessa mediassa muun muassa Carrollia ja tuomaria vastaan. Perjantainen päätös annettiin kunnianloukkausoikeudenkäynnissä, joka oli seurausta näistä kommenteista.

Trump on kiistänyt edes tavanneensa Carrollia ja jatkuvasti syyttänyt Carrollia valehtelijaksi.

Carroll on sanonut kärsineensä Trumpin esittämistä syytöksistä. Kunnianloukkauksen ohella hän on menettänyt paljon toimittajantöitä. Hän on myös joutunut Trumpin tukijoiden uhkailujen kohteeksi ja saanut tappouhkauksia.

