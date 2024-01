Lopettamisuhan alla oleva venäjänkielinen opetus saa laajaa tukea: puolustajana muun muassa Puolustusvoimien tutkija

Turun suomalais-venäläisistä kieliluokkien tulevaisuus on epävarma. Aiheesta järjestettiin suuri keskustelutilaisuus lokakuussa 2023. Arkistokuva.

Venäjänkielinen perusopetus on mahdollisesti loppumassa eri puolilla Suomea. Suomalais-venäläinen opetus on lopetusuhan alla Turussa, Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa.

Opetusministeri Anna-Maja Henrikssonille luovutettiin lauantaina vetoomus Turun Puolalan koulun suomalais-venäläisten luokkien ja Itä-Suomen koulun säilyttämisen puolesta.

Turku suunnittelee Puolalan koulun suomalais-venäläisen kieliluokkatoiminnan lakkauttamista. Lisäksi kolmella paikkakunnalla toimivaa kaksikielistä Itä-Suomen koulua ollaan mahdollisesti lakkauttamassa. Koulussa opetetaan venäjän kieltä ja kulttuuria Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa.

Vetoomuksen luovutti opetusministeri Henrikssonille Puolalan koulun suomalais-venäläisten luokkien kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Ekaterina Tähkäpää.

– Ministeri ei tuntenut Turun tilannetta, mutta lupasi perehtyä asiaan. Aiomme pyytää häneltä vielä audienssia ja kertoa hänelle tilanteestamme, hän sanoo.

Luokan mahdollinen lakkauttaminen on ollut esillä viime syksystä saakka. Puolalan suomalais-venäläisten luokkien oppilaiden vanhemmat aikovat järjestää lakkauttamista vastustavan mielenosoituksen 13. helmikuuta samaan aikaan kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen kanssa.

– Pakko myöntää, että epätoivoinen olo alkaa olla. Tuntuu, että päättäjät ovat jo päättäneet alkusyksyllä, että luokka lakkautetaan ja asiasta ei haluta keskustella, Tähkäpää toteaa.

Vetoomuksen on allekirjoittanut laaja joukko muun muassa opettajia ja yliopistojen tutkijoita. Yksi allekirjoittaja on Puolustusvoimien erikoistutkija Olli-Matti Mikkola, joka on puolustanut venäjän kielen opetusta kansallisella turvallisuudella.

– Meillä ei ole varaa luoda sellaista tulevaisuutta, jossa meillä ei ole Venäjän kulttuurin ja kielen osaajia. Heitä tarvitaan, että voidaan ennakoida Venäjän ajatuksia ja mahdollisia siirtoja.

Ekaterina Tähkäpään mukaan Suomi tarvitsee sillanrakentajia, kun suhteet Venäjään alkavat parantua.