Ministeri Tavio: Suomi keskeyttää palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n rahoittamisen

Suomen rahoitus YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle UNRWA:lle keskeytetään tilapäisesti, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) viestipalvelu X:ssä.

Tavio kirjoittaa, että syytökset UNRWA:n 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin 7.10. terrori-iskuun Israelia vastaan ovat hyvin vakavia.

– Odotamme riippumatonta ja perinpohjaista selvitystä. Suomen linja on, että Hamasia hyödyttäviä tukia ei makseta.

Suomella on UNRWA:n kanssa nelivuotinen humanitaarisen avun sopimus vuosille 2023–2026, suuruudeltaan viisi miljoonaa euroa vuodessa, kertoo ulkoministeriö tiedotteessaan.

– Suomen rahaa ei saa –mennä Hamasille eikä muille terroristeille euroakaan. Epäilys tuensaajan työntekijöiden osallisuudesta terrori-iskuun johtaa tuen keskeytykseen. Tapaus täytyy selvittää perusteellisesti, ministeri Tavio linjaa tiedotteessa.

UNRWA on kertonut erottaneensa useita työntekijöitä, joita Israel on syyttänyt osallistumisesta äärijärjestö Hamasin lokakuussa Israeliin tekemään hyökkäykseen. Järjestö on aloittanut myös tutkinnan asiasta.

UNRWA:n johtajan Philippe Lazzarinin mukaan päätös tehtiin, jotta järjestön kyky toimittaa humanitaarista apua voidaan turvata.

UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) on YK:n alainen humanitaarinen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. UNRWA työllistää ulkoministeriön mukaan noin 28 000 palestiinalaista.

Lisää maita keskeyttää avustuksen

Italia ilmoitti lauantaina keskeyttävänsä UNRWA:n rahoituksen väliaikaisesti.

– Liittolaiset ovat tehneet samanlaisen päätöksen. Olemme sitoutuneet toimittamaan humanitaarista apua palestiinalaisille samalla suojellen Israelin turvallisuutta, kirjoitti ulkoministeri Antonio Tajani viestipalvelu X:ssa.

Aiemmin päivällä samanlaisen ilmoituksen antoivat myös Kanada ja Australia.

– Kiittelemme UNRWA:n nopeaa toimintaa erottamisissa ja tutkinnan aloittamisessa,. Australian ulkoministeri Penny Wong sanoi.

Maat ovat tehneet päätöksiä UNRWA:n rahoittamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä sen jälkeen, kun Yhdysvallat perjantaina ilmoitti keskeyttävänsä rahoituksen.

Israel sanoo, että sen tavoitteena on lopettaa UNRWA:n toiminta Gazassa kokonaan sodan päätyttyä.

