Solvaavat kuvat Taylor Swiftistä herättävät huolta – jopa Yhdysvaltojen hallinto älähti

Kuluneella viikolla poplaulaja Taylor Swiftistä levinneet deepfake-alastonkuvat ovat herättäneet laajaa keskustelua.

Kuvat on muokattu tekoälyn avulla ja niitä kuvataan seksuaalisesti loukkaaviksi. The New York Timesin mukaan joitain kuvista katsottiin X:ssä jopa 47 miljoonaa kertaa. Deepfake-teknologia käyttää hyväkseen tekoälyä aidolta vaikuttavien kuvien tai videoiden luomiseen.

Kuvat ovat herättäneet keskustelua sekä tekoälyn riskeistä että somepalvelujen vastuusta.

Yhdysvalloissa maan presidentin hallinnon tiedottaja Karine Jean-Pierre sanoi, että sosiaalisen median yhtiöillä on suuri vastuu siinä, että ne noudattavat omia sääntöjään valheellisen tiedon leviämisen estämiseksi.

– Löysä sääntöjen noudattaminen vaikuttaa etenkin naisiin ja tyttöihin, jotka ovat somessa tapahtuvan häirinnän suurin kohde, Jean-Pierre sanoi.

Useat vaikuttajat ja poliitikot ottaneet kantaa

Viestipalvelu X sanoi kannanotossaan, että ”ilman suostumusta tehtyjen alastonkuvien jakaminen on jyrkästi kielletty X:ssä”. Silti kuvat olivat palvelussa lähes vuorokauden.

Keskustelussa on noussut huolta myös tekoälyn nopeasta kehityksestä.

– Tekoälyn uudet ominaisuudet mahdollistavat ”deepfakien” tekemisen aiempaa helpommin ja halvemmin, sanoi Yhdysvaltojen demokraattipuolueen kongressiedustaja Yvette Clarke.

Taylor Swift on maailman toiseksi kuunnelluin laulaja suoratoistopalvelu Spotifyssa. Hän on myös suuri mielipidevaikuttaja. Hänellä on Instagramissa 280 miljoonaa seuraajaa. Hän on kehottanut fanejaan muun muassa äänestämään vaaleissa.

Lähteet: AP, AFP, Reuters