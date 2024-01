Suomalaisten nauruhermoja kutitellaan tammikuussa – vuoden alkuun on kasautunut komediafestivaalien suma

– Kun Sikahauskan stand up -festivaalit aloitettiin 15 vuotta sitten, ei tammikuussa ollut yhden yhtä stand up -festivaalia. Tänä vuonna on kuudet ja samana viikonloppuna kolmet, päivittelee tapahtuman tuottaja, koomikko Panu Kärri.

Lappeenrannassa ja Imatralla järjestettävän Sikahauska-viikonlopun lisäksi runsas huumorikattaus on tarjolla myös Joensuussa Kerubin komiikkafestareilla ja Tampereella Tomaatteja! Tomaatteja! stand up -festivaaleilla, joka on Pohjoismaiden suurin komediafestivaali.

– Eivät koomikot aivan kesken lopu, mutta ei tänä viikonloppuna varmaan kovin montaa koomikkoa ilman keikkaa ole, arvelee Kärri.

Avaa kuvien katselu Naurunpyrskähdykset täyttivät kulttuuritila Nuijamiehen perjantai-iltana. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Samanaikaisten festareiden vuoksi Sikahauska on tänä vuonna aikaisempaa tiiviimpi, ja esityksiä on vähemmän.

Kärri lupaa, että ensi vuonna Sikahauska on taas normaalimitoissa.

– Katsotaan ajankohtaa tarkemmin, että koomikoiden työkalenteri täyttyisi tasaisemmin.

Avaa kuvien katselu Sosiaalisesta mediasta tuttu Viivi Kuusela esiintyi Lappeenrannassa perjantaina. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Tammikuu täyttää koomikon kalenterin

14 vuotta stand up keikkoja tehnyt Tomi Haustola on huomannut, kuinka tammikuu on muuttunut.

– Silloin kun aloitin keikkailun, tammikuu oli aika hiljainen. Nykyään keikkakalenteri täyttyy yrityskeikoista sekä festivaaleista, sanoo Haustola.

Yleisöä myös riittää keikoille vuoden alussa. Haustolan havaintojen mukaan ihmisten kiinnostus stand up -komiikkaa kohtaan on kasvanut. Stand up on nostanut profiiliaan, kun tunnettujen koomikoiden määrä on lisääntynyt televisio-ohjelmien ja sosiaalisen median ansiosta.

Avaa kuvien katselu Tomi Haustola viihdyttää Sikahauskan yleisöä sooloesityksellä. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Musta huumori puree Etelä-Karjalassa

Lappeenrannassa ja Imatralla nähdään yleisön toiveesta enemmän teemaklubeja. Toiveina on ollut musiikkiklubia, mustaa huumoria, sooloesityksiä ja naiskoomikoita. Näistä erityisesti musta huumori kolahtaa Etelä-Karjalassa. Perjantainen mustan huumorin ilta myytiin loppuun ensimmäisenä.

– Se on varmaan jotain eteläkarjalaista verenperimää. Vaikka ollaan ilosii karjalaisii, niin meihin uppoaa kyllä aivan sysimusta ja hirveä huumori, sanoo Sikahauska festivaalin tuottaja Panu Kärri.