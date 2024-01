Avustusjärjestö ei voi toimia Gazassa ilman yhteyksiä Hamasiin, sanoo professori

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n rooli on ollut Gazassa keskeinen muun muassa suojan tarjoajana ja avun välittäjänä, kertoo Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) kertoi aiemmin tänään, että Suomen rahoitus UNRWA:lle keskeytetään tilapäisesti. Rahoituksen keskeytys liittyy syytöksiin UNRWA:n työntekijöiden osallisuudesta Hamasin terrori-iskuun Israelia vastaan. UNRWA on kertonut erottaneensa useita työntekijöitä, joita Israel on syyttänyt osallistumisesta äärijärjestö Hamasin lokakuussa Israeliin tekemään hyökkäykseen. Järjestö on aloittanut myös tutkinnan asiasta.

Juusolan mukaan Suomi näyttää noudattavan Yhdysvaltojen ja Israelin linjaa. Yhdysvaltojen lisäksi ainakin Kanada, Britannia, Australia ja Italia ovat kertoneet rahoituksen keskeyttämisestä.

Tietoa ei ole, minkä pituisesta ajasta rahoituksen keskeyttämisessä on kysymys. Juusolan mukaan aika on palestiinalaisten kannalta merkittävin tekijä.

Hän kertoo, että Gazassa ei UNRWA:n lisäksi ole juurikaan muuta siviileihin kohdistuvaa avustustoimintaa. Terveydenhuolto sekä koulutus- ja sosiaalipalvelut ovat olleet alueella järjestön varassa.

– On täysin selvää, että jos tämä tilanne jatkuu, se vaikeuttaa gazalaisten asemaa ja pahentaa karua tilannetta entisestään, Juusola sanoo.

Selvää ei ole myöskään se, mitä pitäisi tapahtua, jotta rahoitusta jälleen jatkettaisiin. UNRWA:n työntekijöiden syytösten selvittäminen on vielä auki eikä niistä ole konkreettista tietoa.

– Onko kyseessä poliittinen näpäytys, jolla pyritään painostamaan tutkimuksia vai jatkuuko tilanne pidempään, Juusola pohtii.

Hän toivoo, että Suomi palauttaa rahoituksen, jos selvitykset etenevät, sillä tilanne lisää syyttömien kärsimystä alueella.

Yhteys Hamasiin on avustustoiminnan kannalta välttämätön

UNRWA ei voi toimia alueella ilman yhteyttä Hamasiin. Juusolan mukaan mikään avustusjärjestö ei voi toimia ilman kytköksiä tahoon, joka aluetta hallinnoi tai hallitsee. Hamas on hallinnut Gazaa vuodesta 2007 lähtien.

Sama pätee hänen mukaansa UNRWA:n toimintaan kaikilla muillakin alueilla.

– UNRWA on keskeinen palveluntuottaja palestiinalaisille, vaikka Israel onkin tyypillisesti julkisuudessa arvostellut ja vaatinut sen lopettamista, Juusola sanoo.

Hänen mukaansa Israel on usein pöydän alla sallinut ja kannustanut UNRWA:n toimintaa, sillä se vie Israelilta vastuuta miehittämänsä väestön koulutuksesta ja huolehtimisesta. Kansainvälisen oikeuden puitteissa huolehtiminen kuuluu miehittäjälle, sanoo Juusola.