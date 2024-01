Tiktok kiilasi iltapäivälehtien ohi nuorten tärkeimmäksi uutiskanavaksi – lue viisi vinkkiä uutisten seuraamiseen somessa

Tiktok on nuorten tärkein uutiskanava. Sen kautta uutisia seuraa 49 prosenttia 13-18-vuotiaista. Asia selviää Uutismedian liiton teettämästä tutkimuksesta.

Vielä vuosi sitten ykkössijaa pitivät iltapäivälehdet. Nyt Tiktok on kiilannut selvästi ohi. Iltapäivälehtien verkkosivuilta uutisia seuraa 37 prosenttia nuorista.

– Yllätti, että Tiktok oli vuodessa harpannut niin isosti ja oli kirkkaasti edellä, sanoo Uutismedian liiton mediakasvatusasintuntija Hanna Romppainen.

Tiktokin nousu on ollut huima vuodesta 2020, jolloin sitä käytti uutislähteenä vain neljännes samanikäisistä nuorista.

Yhtenä syynä suosion kasvuun Romppainen pitää algoritmeja, jotka on tehty koukuttamaan. Niiden vuoksi kanavalla vietetään paljon aikaa, mutta ei enää vain viihtymistarkoituksessa. Tiktokista on tullut nuorille merkittävä uutis- ja ajankohtaistiedon lähde.

Nuorten suosimassa kärkiviisikossa oli myös kaksi muuta sosiaalisen median kanavaa, Instagram ja Snapchat.

– Tämä on tärkeä tunnistaa. Emme voi puhua journalismista irrallaan somekontekstista, koska silloin on riskinä, että se jää kauaksi nuorten arjesta, Romppainen sanoo.

Yle listalla kuudentena

Perinteisistä uutismedioista suosituimpia olivat Iltapäivälehdet ja sen jälkeen Ylen verkkosivut, joita 22 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista kertoi seuraavansa.

Romppainen muistuttaa, että myös sosiaalisessa mediassa tulee vastaan perinteisten uutismedioiden tuottamaa sisältöä.

– Mutta sen tunnistaminen journalistiseksi sisällöksi vaatii aika paljon. On entistäkin tärkeämpi puhua siitä, mitä journalismi on ja mitä journalistiset mediat tekevät, jotta ne erottautuisivat somessa.

Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia sanoi tunnistavansa Tiktokissa uutismedioiden tekemät sisällöt muista.

– En kuitenkaan tuudittautuisi tähän. Journalismin tunnistaminen somessa on todella hankalaa, koska sen joutuu tekemään nopeassa virrassa. Tämä on vakava paikka. Me emme voi jättää nuoria yksin someen tai Tiktokiin.

Hanna Romppainen antaakin viiden kohdan vinkkilistan Tiktokin käyttöön uutiskanavana:

1. Muista kuplat

”Muista, että se, mitä omalla sivulla tai feedillä näkyy, ei ole koko totuus. Voi kysyä, mitkä näkökulmat omassa feedissä painottuvat? Miten oma feedi erottuu kaverin vastaavasta? Mikä fiideissä on jaettua?”

2. Miksi näen tämän?

”Algoritmi ohjaa Tiktokissa niin vahvasti sisältöjä, että on olennaista olla algoritmikriittinen. Edellisen kohdan lisäksi voisi miettiä, miten näkemäänsä voisi vaikuttaa. Ettei oltaisi algoritmin armoilla, vaan aktiivisia sen suhteen, mitä sisältöjä tulee nähtäväksi.”

3. Kuka sen on tehnyt?

”On tärkeää erottaa erilaiset sisällöt toisistaan ja huomata, ovatko ne journalismia, mainontaa vai poliittinen viesti. Silloin voi kysyä, kuka sisällöt on julkaissut, mikä niiden tarkoitus on ja voiko niihin luottaa.”

4. Tutustu journalismiin

”Seuraa uutismedioita. Jounalismia ei erota, jos sitä ei tee itselleen tutuksi. Ota Tiktokissa kotimaisia uutismedioita seurantaan. Katso, millaista journalistista sisältöä ne someen tuottavat. Tiktok voi pahimmillaan luoda yleiskriittisen asenteen, mutta harjoittele luottamista.”

5. Haasta itsesi

”Seuraa uutismedioita myös Tiktokin ulkopuolella. Jos löydät kiinnostavan videon Tiktokissa, kokeile seurata myös sen tuottaneen uutismedian omia verkkosivuja.”

Videot kiinnostavat eniten

Kyselyyn vastanneista nuorista päivittäin uutisia seurasi 36 prosenttia. Eniten heitä kiinnostivat omaan elämään liittyvät uutiset, joita kulutettiin mieluiten lyhyinä uutisvideoina. Videot olivat suositumpia kuin teksti, kuvat tai äänet. Sisällön lyhyys suositumpaa kuin syvällisyys tai pituus.

Nuoret ja uutismediasuhde -tutkimuksen toteutti Kantar Media Uutismedian liiton toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 755 nuorta. Tutkimus on osa koulujen ja uutismedian Uutisten viikkoa, jota vietetään 29.1.–2.2.

