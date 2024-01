Maailmankuulu Youtube-tähti julkaisi videon Suomesta – MrBeastin ryhmä kehuu vuolaasti luksussaarta Lapissa

Yksi maailman kuuluisimmista Youtube-tähdistä MrBeast eli James Stephen ”Jimmy” Donaldson on julkaissut videon, jossa vieraillaan Suomessa. Videolla MrBeastin ryhmän jäsenet käyvät luksussaarella Lapissa.

Kyseessä on Xwander Nordic -nimisen yrityksen majoituspaikka Inarissa.

Donaldson ei itse ole matkalla mukana, mutta Inarin vierailulla on hänen ryhmästään muun muassa Karl Jacobs, jonka omalla kanavallaankin on yli neljä miljoonaa tilaajaa.

Videolla ryhmä siirtyy saarelle ilmatyynyaluksilla, majoittuu lasi-igluissa, ihailee revontulia, nauttii viiden tähden lappilaisen aterian ja käy koiravaljakon kyydissä.

Videolla kuullaan myös lyhyt pätkä suomen kieltä ruokia esittelevän työntekijän suusta, mille Jacobs repeää nauramaan.

– Olemme todella iloisia siitä, miten hyvin projekti onnistui haasteellisissa olosuhteissa ja aikataulussa, kertoo tuotantoa Lapissa avustaneen ja isännöineen yrityksen edustaja Joni Kautto Xwanderin tiedotteessa.

Videon yhteydessä mainostetaan myös suomalaisen Kitka Gamesin Stumble Guys -mobiilipeliä, johon MrBeastin kanssa on yhteistyössä tehty oma kenttä.

Miljoonien katsojien yleisö

Vaikka MrBeast ei henkilökohtaisesti vieraillut Suomessa, on hänen kanavallaan satojen miljoonien yleisö. Kuva: Greg Grudt/UPI/Shutterstock/All Over Press

MrBeastin Youtube-kanavalla on yli 235 miljoonaa tilaajaa, mikä on toiseksi eniten maailmassa. Hänen videoissaan on tunnuksenomaista massiiviset tempaukset.

MrBeast muun muassa järjesti 456 henkilölle tosielämän Squid Game -kilpailun, joka pohjautui vuoden 2021 hittisarjaan. Voittaja sai palkinnoksi 456 000 dollaria.

Tuore Lapissa kuvattu pätkä on osa videota, jossa MrBeastin ryhmä vierailee erihintaisilla yksityisillä saarilla. Halvin saari on yhden dollarin arvoinen, kun taas kallein on 250 miljoonaa dollaria. Suomalainen saari on videon mukaan arvoltaan 5 miljoonaa dollaria eli noin 4,6 miljoonaa euroa.

MrBeastin ryhmän vierailusta Lapissa tiedettiin jo viime vuoden lopulla, kun hänen Instagram-tililtään julkaistiin video porokyydistä.