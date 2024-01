New York Times: Gaza-sopimus keskeyttäisi taistelut viikoiksi – neuvottelijat ”varovaisen optimistisia”

Pariisissa on sunnuntaina määrä neuvotella Gazan sotaa koskevasta merkittävästä sopimusluonnoksesta, josta on väännetty viime päivien ajan Yhdysvaltojen johtamissa neuvotteluissa Israelin ja Hamasin välillä.

The New York Times kertoo, että alustavan sopimuksen mukaan Israel keskeyttäisi taistelunsa Gazassa noin kahdeksi kuukaudeksi ja vastineeksi Hamas vapauttaisi reilut sata panttivankia, jotka se se kaappasi Gazaan lokakuussa.

Vaikka neuvotteluosapuolten välillä on yhä merkittäviä erimielisyyksiä, ovat neuvottelijat varovaisen optimistisia lopullisen sopimuksen syntymisestä, kertovat amerikkalaislähteet New York Timesille. Sopimus voitaisiin lehden mukaan sinetöidä seuraavan kahden viikon kuluessa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli perjantaina puhelimitse sopimusluonnoksesta Egyptin ja Qatarin johtajien kanssa. Kyseiset maat ovat toimineet välittäjinä Israelin ja Hamasin neuvotteluissa.

Sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa taistelut lopetettaisiin Gazassa noin 30 päivän ajaksi ja Hamas vapauttaisi panttivankeina pitämänsä naiset, iäkkäät sekä haavoittuneet. Tänä aikana Hamas ja Israel neuvottelisivat sopimuksen toisen vaiheen yksityiskohdista. Sopimuksen toisessa vaiheessa tulitauko jatkuisi yhä Gazassa noin 30 päivän ajan ja Hamas vapauttaisi panttivangeiksi ottamansa israelilaiset miespuoliset siviilit sekä israelilaissotilaat.

Lisäksi sopimukseen kuuluisi palestiinlaisvankien vapauttamisia israelilaisista vankiloista sekä humanitäärisen avun lisäämistä Gazaan.

Hamas-terroristijärjestö surmasi noin 1 200 ihmistä hyökätessään Israeliin lokakuun 7. päivä. Lisäksi järjestö otti noin 240 panttivankia. Israelin kostotoimissa Gazaan on sittemmin kuollut yli 25 000 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia, sanoo Hamasin alainen Gazan terveysjärjestö. Ei ole tiedossa, kuinka moni Gazassa kuolleista on Hamasin taistelijoita.

Lyhytkestoisen tulitauon aikana marraskuussa Israel vapautti noin 250 palestiinalaisvankia ja Hamas puolestaan vapautti noin sata panttivankia.

Israelista Hamasin lokakuussa kaappaamista panttivangeista 136:n uskotaan olevan yhä Gazassa. Noin parinkymmenen heistä uskotaan menehtyneen.