Suomessa valmistettu maailman suurin risteilyalus lähti neitsytristeilylleen Karibialle

Suomessa valmistettu maailman suurin risteilyalus Icon of the Seas on lähtenyt neitsytristeilylleen.

Alus lähti matkaan Yhdysvalloissa Floridan osavaltiossa Miamissa sijaitsevasta kotisatamastaan sunnuntaina alkuyöstä Suomen aikaa. Alus viettää viikon Karibianmerellä ennen kuin se palaa takaisin kotisatamaansa.

Telakkayhtiö Meyer Turku kuvaili lauantaina Facebook-sivullaan yhtiön rakentaneen aluksen pala palalta ja odottavan innolla, kun laiva pääsee elementtiinsä Karibialla.

Royal Caribbean International -varustamon operoima Icon of the Seas on 365 metriä pitkä ja alukseen mahtuu enimmillään 7 600 matkustajaa ja 2 350 miehistön jäsentä. Kaikkiaan alukseen mahtuu siis lähes 10 000 ihmistä.

Avaa kuvien katselu Ihmiset seurasivat Miamissa, kun Icon of the Seas lähti neitsytmatkalleen Karibialle sunnuntaina alkuyöstä Suomen aikaa. Kuva: Marco Bello/ AFP/Lehtikuva

Sisävesiputous ja ennätyksellinen vesipuisto

Varustamo suitsuttaa verkkosivuillaan muun muassa alukselta löytyvää vesipuistoa, jonka kerrotaan olevan suurin vesipuisto merillä. Altaita vesipuistossa on kaikkiaan seitsemän ja näihin lukeutuva Royal Bay on varustamon mukaan puolestaan suurin merillä liikkuva uima-allas. Vesipuistossa on myös ensimmäinen risteilyalukselta löytyvä vapaan pudotuksen liukumäki.

Lisäksi alukselta löytyy muun muassa merten suurin jääareena.

Aluksen sisätiloihin on Independent-lehden mukaan myös rakennettu liki 17 metriä korkea vesiputous, ja alusta verrataan Eiffel-torniin, jonka Icon of the Seas voittaa pituudessa.

Pituutensa puolesta Turussa rakennettu alus vei suurimman risteilijän tittelin Royal Caribbeanin hieman pienemmältä Wonder of the Seas -alukselta.

Messi mojautti mammuttia samppanjapullolla

Kaikkiaan kaksi miljardia dollaria maksanut Icon of the Seas kastettiin tiistaina.

Pohjois-Amerikan MLS-liigassa pelaavaa Inter Miamia tätä nykyä edustava argentiinalainen jalkapallon supertähti Lionel Messi sai kunnian painaa nappia, joka lähetti samppanjapullon törmäyskurssille laivan keulan kanssa.

Kovasta kansainvälisestä suitsutuksesta huolimatta Icon of the Seas on herättänyt myös huolta. Yhtiö on sanonut, että risteilijä olisi valtavasta koostaan huolimatta ympäristöystävällisempi kuin jotkut pienemmät risteilyalukset. Yhtiön mukaan alusta muun muassa pyöritetään ympäristöystävälliseksi kuvaillulla nesteytetyllä maakaasulla (LNG).

Friends of the Earth -kansalaisjärjestö on kuitenkin listannut Royal Caribbeanin vuonna 2022 suurista risteily-yhtiöistä saastuttavimpien joukkoon. Aktivistit ovat syyttäneet Royal Caribbeania viherpesusta.