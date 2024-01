YK:n pääsihteeri: Palestiinalaisten avustamista saatetaan joutua ajamaan alas jo ensi kuussa

Useat maat, myös Suomi, ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä UNRWA:n rahoituksen, koska joidenkin järjestön työntekijöiden epäillään osallistuneen terroristijärjestö Hamasin Israeliin lokakuussa tekemään iskuun.

Guterres sanoo ymmärtävänsä avustajamaiden huolen ja kauhistuneensa itsekin epäilyistä. Hänen mukaansa epäillyistä teosta on oltava seurauksia.

– Mutta kymmeniä tuhansia miehiä ja naisia, joista monet tekevät työtä kaikkein vaarallisimmissa olosuhteissa, ei tule rankaista. Heidän apunsa kohteena olevien hädänalaisten tarpeeseen on vastattava, Guterres sanoi.

UNRWA on erottanut useita työntekijöitään sen jälkeen, kun Israel esitti syytöksen, jonka mukaan 12 UNRWA:n työntekijää olisi osallistunut Hamasin hyökkäykseen Israeliin 7. lokakuuta.

Israel sanoi eilen, että se pyrkii sodan jälkeen lopettamaan UNRWAn toiminnan Gazassa.

YK:n pääsihteerin mukaan palestiinalaisia vuosikymmeniä avustanut UNRWA voi joutua ajamaan toimintaansa alas jo helmikuussa, jos avustamista lopetetaan.

UNRWA on vuonna 1949 palestiinalaispakolaisten avustamiseen keskittyvä järjestö. Järjestöllä on 13 000 työntekijää Gazassa, sanoo uutistoimisto AP. Suurin osa heistä on palestiinalaisia.

YK:n alainen kansainvälinen tuomioistuin sanoi perjantaina, että Israelin on tehtävä kaikkensa, että Gazassa ei toteudu palestiinalaisten kansanmurha ja päästettävä enemmän apua Gazaan.

Lähteet: AFP, AP