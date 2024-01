Analyysi: Perussuomalaiset ja keskustalaiset ratkaisevat, kenestä tulee seuraava presidentti – tästä se johtuu

Stubbin ja Haaviston on löydettävä toisistaan eroja, vaikka molemmilta odotetaan rehtiä kisaa, kirjoittaa politiikka ja yhteiskunta -toimituksen tuottaja Anniina Luotonen.

Keskustan ja perussuomalaisten kannattajat ovat presidentintekijöitä vaalin toisella kierroksella.

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb on vahvoilla, mutta valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto (vihr.) hengittää tiiviisti hänen niskaansa. Molempien on nyt puhuteltava äänestäjiä yli oman perinteisen äänestäjäkuntansa, jos haluavat tulla valituiksi.

Vaalin ensimmäisellä kierroksella Stubb keräsi 882 000 ja Haavisto 836 000 ääntä.

Miehet ovat lähempänä toisiaan kuin kannatusmittaukset enteilivät.

Presidentinvaalissa ehdokkaan pätevyys ja henkilö painavat yleensä äänestyspäätöksessä puoluetaustaa enemmän.

Pekka Haaviston päätös pyrkiä presidentiksi nyt kolmannella yrittämällä valitsijayhdistyksen ehdokkaana kielii juuri tästä. Hän on sanonut, että ei halua presidenttiehdokkaana olla kiinni politiikan väreissä.

Tällä kertaa hänen takanaan ei kuitenkaan ole samanlaista hurmosta kuin vuonna 2012, jolloin Ultra Bra täytti Helsingin jäähallin ja mieskuoro lauloi Helsingin Rautatieasemalla Finlandiaa flashmobissa hänen tuekseen.

Stubb sen sijaan on leimallisemmin kokoomuksen ehdokas ja on kaksikielisenä ehdokkaana saanut näkyvää tukea RKP:stä.

Omien äänet eivät riitä

Ylen viimeisimmän kannatuskyselyn taustamateriaaleista selviää, että Stubb saa Haavistoa vastaan vahvan tuen paitsi kokoomuksen, myös keskustan, RKP:n, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjiltä.

Vastanneilta kysyttiin, kumpaa ehdokkaista he äänestäisivät, jos Haavisto ja Stubb olisivat vastakkain toisella kierroksella. Lisäksi heiltä kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät nyt eduskuntavaaleissa.

Haavistoa kertoi äänestävänsä 65 prosenttia SDP:n, 84 prosenttia vasemmistoliiton ja 91 prosenttia vihreiden äänestäjistä. Muiden puolueiden osalta enemmistö kertoi äänestävänsä Stubbia.

12 vuotta sitten, kun Haavisto oli vastakkain Sauli Niinistön kanssa, päättyi toinen kierros Niinistön selvään voittoon. Niinistö sai 62,6 prosenttia annetuista äänistä ja vei voiton kaikissa Manner-Suomen vaalipiireissä.

”Hyökkääkö Venäjä Suomeen”?

Nämä presidentinvaalit jäävät historiaan vaaleina, joissa kysyttiin, hyökkääkö Venäjä Suomeen.

Uutiset ovat olleet vakavia.

Venäjän odotetaan lisäävän Suomen rajan tuntumaan sotilaallista voimaa.

Koko Suomen itäraja on suljettu. Vain kolme päivää ennen vaaleja rajan yli taittoi 18 Lähi-idästä lähtöisin olevaa turvapaikanhakijaa kuin muistutuksena siitä, ettei Venäjän hybridivaikuttamisen uhka ole kadonnut mihinkään.

Ei ole ihme, että suomalaiset kertovat kyselytutkimuksissa olevansa aiempaa huolestuneempia siitä, että sota leviää Ukrainasta muuallekin.

Vakava turvallisuustilanne sai ehdokkaat toistelemaan ensimmäisellä vaalikierroksella, että Suomi pysyy turvassa. Turvallisuuspolitiikassa vaalittua yhtenäisyyttä ei haastettu, vaan päinvastoin sanat asteltiin niin, etteivät ainakaan vaalikeskustelut murentaisi yhteistä luottamusta.

Toisen kierroksen aikana Stubbilta ja Haavistolta odotetaan selkeämpää näkemystä siitä, miten Suomi varmistaa turvallisuutensa.

Molemmat voivat korostaa omaa rooliaan Suomen Nato-tiellä. Stubb on kannattanut jäsenyyttä pitkään ja tasoitti Suomen tietä julkisuuden kautta antamalla omien laskujensa mukaan 400–500 haastattelua. Haavisto taas oli liittymisen aikaan ulkoministeri ja varmisti jäsenmaiden tuen Suomelle.

Turvallisuuspolitiikan ajattelua avattava edelleen

Presidentin valtaoikeuksiin kuuluva avainkysymys on, kuinka aktiivista roolia Suomelle Natossa he kaavailevat. Suomi on tekemässä pian päätöksiä Suomen osallistumisesta Naton rauhanajan tehtäviin, mutta myös ehdokkailta odotetaan visiota siitä, mihin Suomi voisi osallistua.

Haavisto ja Stubb ovat olleet eri linjoilla siitä, voiko Suomi hyväksyä ydinaseiden kauttakulun. Stubb puhuu yhteisestä vastuusta pitää yllä ydinasepelotetta, eikä rajoittaisi kauttakulkua. Haavisto taas ei näe tarpeellisena muuttaa lakia, jonka mukaan ydinräjähteiden maahantuonti on kielletty.

Stubb kantaa yhä mukanaan pääministeriaikaista kömmähdystään hallintarekisterin kannatusluvusta, ja hänen huoleton sori siitä -pahoittelunsa on muuttunut lentäväksi lauseeksi.

Vaaleja edeltävällä viikolla Ylen tentissä Stubb joutui selittelemään aiempaa kantaansa Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisista. Hän antoi Ilta-Sanomien tentissä ymmärtää, että kaksoiskansalaisuuteen voitaisiin puuttua jälkikäteen, mutta myöhemmin korosti puhuneensa vain valmiudesta keskustella.

Stubbin kampanjatiimissä tiedetään, että kömmähdyksiä ja liikaa itsevarmuutta pitää nyt välttää. Kannatusluvut ennakoivat Stubbille laajaa tukea, mutta vain annetut äänet lasketaan.

