Suomen ja Viron sähkökaapelin viasta uutta tietoa: aiheuttaja ei todennäköisesti ulkopuolinen tekijä

Suomen ja Viron välisen sähkökaapelin vikapaikka on paikannettu, kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoo. Vika on paikannettu Viron ranta-alueelle, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Tämänhetkisen arvion mukaan vika sijoittuu joko mantereen puolelle tai rannikon välittömään läheisyyteen.

Selvityksen yhteydessä saatujen ja kerättyjen tietojen perusteella vikaa ei ole aiheuttanut ulkopuolinen tekijä.

Tällä hetkellä todennäköisimpiänä syynä häiriöön nähdään tekninen vika.

– Teknisen vikaantumisen syitä voi olla useita. Esimerkiksi kaapelia valmistettaessa on voinut syntyä lievä poikkeama, joka on normaalin käytön aikana heikentynyt ja sen seurauksena on syntynyt sähkövika, johtaja Tuomas Rauhala Fingridiltä sanoo.

Vian tarkempi paikannus jatkuu edelleen. Fingridin mukaan korjaustyöt aloitetaan heti, kun vian luonteesta saadaan vielä tarkempaa tietoa. Rauhalan mukaan hyvin alustava arvio korjauksen kestosta on vähintään helmikuun loppuun.

Arvio tarkentuu vielä.

– Seuraava tehtävä on selvittää, minne tarkalleen ottaen vika sijoittuu. Kun saamme tarkempaa tietoa voimme aloittaa korjaustöiden tarkemman valmistelun kaapelitoimittajan ja kaapelin korjaajien kanssa.

Koska vika on paikannettu Viron alueelle, vetovastuu on Viron kantaverkkoyhtiö Eleringillä. Kantaverkkoyhtiöt tekevät kuitenkin asiassa tiivistä yhteistyötä.

Suomen ja Viron välisessä Estlink 2 -merikaapelissa havaittiin häiriö hieman puolenyön jälkeen perjantaina. Tuolloin Fingrid kertoi selvittävänsä vikaa yhdessä Eleringin kanssa. Sähkönsiirtoyhteys on ollut vian havaitsemisesta lähtien pois käytöstä.

Kyseinen yhteys on tärkeä sekä Suomen että Baltian sähköjärjestelmille. Fingridin mukaan Suomen ja Viron välisen siirtoyhteyden vika ei ole vaarantanut sähköjärjestelmän toimintaa Suomessa.

Estlink 2 -kaapeli on toinen Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteyksistä. Kaapelin siirtokapasiteetti on 658 megawattia. Esimerkiksi Olkiluodon kolmosreaktorin kapasiteetti on 1 600 megawattia, joten Estlink 2 on tärkeä yhteys Suomen ja Baltian sähköjärjestelmille.

Johto on kaikkiaan noin 170 kilometriä pitkä. Merenpohjassa kaapelista kulkee noin 145 kilometriä.