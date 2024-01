Ulkomaista mediaa kiinnostaa Suomen vaaleissa Venäjä-suhde ja turvallisuus: ”Äänestäjät etsivät mini-Niinistöä”

Suomen presidentinvaalit on huomioitu monissa suurissa ulkomaisissa tiedotusvälineissä.

Ulkomaisessa mediassa Suomen presidentinvaaleista kirjoitetaan ennen muuta turvallisuuspolitiikan ja Suomen Venäjä-suhteen näkökulmasta.

Esimerkiksi ranskalaislehti Le Monde kertoo vaalijuttunsa otsikossa, että vaalien ytimessä on turvallisuus.

Lehti havainnollistaa kireää tilannetta kertomalla, ettei presidentti Sauli Niinistö ole ollut yhteydessä Venäjän Vladimir Putinin sen jälkeen, kun Suomi haki sotilasliitto Naton jäsenyyttä keväällä 2022.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times toteaa juttunsa otsikossa, että Suomi äänestää nyt ensimmäistä kertaa presidentistä Naton jäsenenä. Lehden mukaan turvallisuus on ollut vaalien tärkein teema.

The New York Timesin mukaan seuraavalla presidentillä on isot saappaat täytettävänä hyvin suositun Sauli Niinistön jälkeen.

Arabimaissa seurattu Al Jazeera on puolestaan nostanut otsikkoon politiikantutkija Minna Ålanderin sitaatin, jonka mukaan äänestäjät etsivät ”mini-Niinistöä”.

Myös Saksan yleisradion Tageschau-uutissivusto keskittyy jutussaan turvallisuuspolitiikkaan ja toteaa otsikossaan, että vaalikampanjassa kaikki ovat tästä aiheesta samaa mieltä.

Ehdokkaista näkyvät Stubb, Haavisto ja Halla-aho

Ehdokkaista ulkomaiset mediat ovat kiinnittäneet huomiota etenkin kokoomuksen Alexander Stubbiin, valitsijayhdistyksen ja vihreiden Pekka Haavistoon ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahoon.

Brittilehti The Guardian on nostanut juttunsa otsikkoon Stubbin sitaatin, jonka mukaan ulkopolitiikka on Suomelle elintärkeää. Myös Politico-sivusto kertoo vaalijutussaan Stubbin paluusta Suomen politiikkaan.

Ruotsin yleisradio SVT kirjoittaa, että Stubbista saattaa tulla Suomen ensimmäinen suomenruotsalainen presidentti Gustaf Mannerheimin jälkeen.

The Guardian kertoo, että Haavistosta voisi tulla Suomen ensimmäinen vihreä ja homoseksuaali presidentti. Uutislehti Newsweek kertoo puolestaan presidentinvaaleista pitkälti Haaviston turvallisuuspolitiikkaan keskittyvän haastattelun kautta.

Jussi Halla-ahosta kertovan juttunsa otsikkoon SVT on nostanut sen, että Halla-aho voi ”paukauttaa” eli nousta toiselle kierrokselle. SVT muistuttaa juttunsa alussa, että Halla-aho on tuomittu aikanaan kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Ruotsalainen iltapäivälehti Aftonbladet puolestaan esittelee presidentinvaaleja kommentoivassa jutussaan vaalit lähinnä Stubbin ja Haaviston kaksinkamppailuna.

Moni media ei uutisoi

Monissa maailman isoissa tiedotusvälineissä Suomen presidentinvaaleja ei ole huomioitu lainkaan. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen CNN:n tai Britannian BBC:n sivuilla ei Suomen vaaleja mainita tämän jutun julkaisuhetkellä.

Aftonbladetin kommenttijutussa myönnetään suoraan, etteivät Suomen presidentinvaalit yleensä herätä huomiota Ruotsissa. Kirjoittajan mukaan tällä kertaa kiinnostusta olisi syytä löytyä, koska turvallisuuspoliittinen tilanne on niin kireä.

Katso videolta, mitä presidentti Sauli Niinistö sanoi käytyään äänestämässä:

Presidentti Sauli Niinistö äänesti sunnuntaina Lähderannan koululla Espoossa.

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen varsinainen vaalipäivä on tänään sunnuntaina. Äänestys jatkuu kelllo 20:een saakka.

Täydennetty juttua 28.1. klo 17.28 Haaviston ehdokkuutta käsittelevillä jutuilla.