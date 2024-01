Iranin syyttäjä vaatii ruotsalaiselle diplomaatille kuolemantuomiota

Iranin syyttäjä vaatii 33-vuotiaalle ruotsalaiselle EU-diplomaatille Johan Floderukselle kuolemantuomiota.

Floderusta syytetään vakoilusta Israelille. Floderuksen virallinen rikosnimike on ”maanpäällinen korruptio”. Se on yksi vakavimpia mahdollisia rikosnimikkeitä Iranissa, ja siitä on säädetty maksimirangaistuksena kuolemantuomio.

– Syytetyn tekojen merkittävyyden ja haitallisuuden takia vaadin vakavinta mahdollista rangaistusta, syyttäjä sanoi oikeuslaitoksen Mizan-uutispalvelun mukaan.

Floderus pidätettiin Iranin pääkaupungin Teheranin lentokentällä huhtikuussa 2022, kun hän oli palaamassa maahan lomamatkalta.

Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi viime joulukuussa. Tuomion julistamisen päivämäärä ei ole toistaiseksi tiedossa. Floderuksen edustajilla on vielä viikko aikaa toimittaa oikeudelle puolustuksen näkemys asiaan.

Ruotsi ja EU ovat jatkuvasti vaatineet Floderuksen vapauttamista. Viime viikolla Ruotsi kutsui Iranin diplomaattisen edustajan puhutteluun tapauksen vuoksi.

Iranin ja Ruotsin välit ovat heikentyneet sen jälkeen, kun Ruotsi tuomitsi vuonna 2022 elinkautiseen vankeuteen entisen iranilaisen vankilatyöntekijän kansainvälisen oikeuden vakavista rikkomuksista ja murhista.

Tuomion mukaan vanginvartija oli ollut mukana tapahtumissa, joiden aikana Iranin hallinto tappoi ainakin 5 000 MEK-oppositioryhmän edustajaa vuosina 1980–1988 käydyn Iranin ja Irakin sodan loppuvaiheessa.

Iran on vanginnut useita länsimaiden kansalaisia. Länsimaat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Irania panttivankidiplomatiasta.

Lähde: AFP